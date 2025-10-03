3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Cine y medio ambiente: las 5 películas que inspiran a cuidar el planeta

Con mensajes que invitan a reflexionar sobre la naturaleza y el planeta, estas son las mejores propuestas cinematográficas para disfrutar, más allá de los documentales tradicionales.

Cine y medio ambiente: las 5 películas que inspiran a cuidar el planeta

Cine y medio ambiente: las 5 películas que inspiran a cuidar el planeta

 Por Luis Calizaya

Además de entretener, el cine es una poderosa herramienta de comunicación capaz de transmitir mensajes profundos e importantes. En la actualidad, la sociedad enfrenta una creciente preocupación por el medio ambiente y el cuidado del planeta, una temática muy presente en varias películas que invitan a reflexionar y a tomar conciencia sobre la naturaleza.

Del más reciente al más antiguo: las cinco mejores películas sobre el medio ambiente

Hoy en día existen múltiples producciones disponibles, sobre todo en plataformas de streaming, que abordan esta problemática desde distintos géneros. Entre ellas, destacamos cinco propuestas creativas y entretenidas que ofrecen una seria reflexión sobre la relación del ser humano con el planeta. Desde la animación hasta la comedia, la lista incluye:

Lee además
Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año video
Streaming

Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año
La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros video
Streaming

La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros

Utama (2022)

Una pareja de ancianos ha vivido toda su vida en las áridas llanuras de Bolivia. Sin embargo, la sequía prolongada pone en jaque su subsistencia, obligándolos a enfrentar el dilema de resistir en su tierra o abandonar el lugar.

Embed - Utama - Tráiler

Dónde verla: disponible en Apple TV y Prime Video

No miren arriba (2021)

Esta sátira de ciencia ficción, escrita y dirigida por Adam McKay, está protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. La trama sigue a dos astrónomos que intentan alertar a la humanidad sobre la inminente colisión de un cometa con la Tierra. Más allá del argumento, la película funciona como una metáfora crítica de la crisis climática, la desinformación, la salud global y la inacción política.

Leonardo DiCaprio (1)
La pel&iacute;cula de ciencia ficci&oacute;n se estren&oacute; en 2021 y cont&oacute; con un reparto de nombres importantes.

La película de ciencia ficción se estrenó en 2021 y contó con un reparto de nombres importantes.

Dónde verla: disponible solo en Netflix

2012 (2009)

Dirigida por Roland Emmerich, retoma las teorías sobre el calendario maya y el supuesto fin del mundo en ese año. La historia muestra catástrofes naturales devastadoras —erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones y actividad sísmica— que ponen en jaque a la humanidad. El protagonista, Jackson Curtis (John Cusack), deberá sobrevivir junto a su familia en medio del caos.

Embed - 2012 Trailer

Dónde verla: disponible en Prime Video y HBO Max

Happy Feet: rompiendo el hielo (2006)

Conocemos la historia de Mumble, un pingüino que no sabe cantar pero destaca como bailarín. Más allá de la trama sobre la aceptación personal, la película expone problemáticas ambientales como la sobrepesca y la contaminación de los océanos. Se convierte en un recurso didáctico para reflexionar sobre la Antártida, la conservación marina y el rol de los océanos en el equilibrio ambiental.

Happy Feet rompiendo el hielo
Happy Feet cuenta con una segunda entrega estrenada en 2011.

Happy Feet cuenta con una segunda entrega estrenada en 2011.

Dónde verla: disponible en Netflix y HBO Max

Baraka (1992)

Dirigida por Ron Fricke, este aclamado documental sin diálogos ni narrativa lineal recorre 24 países con imágenes impactantes de la naturaleza y la humanidad. Contrasta la fragilidad de la vida con la grandeza de las obras humanas, y plantea una reflexión sobre la desigual relación entre el hombre y su entorno. La espiritualidad emerge como un rasgo esencial que diferencia al ser humano de otras especies.

Embed - Baraka Original Theatrical Trailer - HD Matchframe Re-Edit

Dónde verla: disponible en Apple TV y Mubi

Temas
Seguí leyendo

Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan

Las mejores series de thrillers psicológicos que te mantendrán en vilo

La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico

Cuándo se estrena en HBO Max "Una batalla tras otra", la película con Leonardo DiCaprio

Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

LO QUE SE LEE AHORA
La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros video
Streaming

La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Importante operativo contra el contrabando en pleno centro de la Ciudad. 
Allanamiento

Importante operativo por contrabando en la Galería Piazza

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Te Puede Interesar

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

Por Sitio Andino Política
Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso que planea traer Jorge Difonso a Mendoza.
Visita a la provincia

Rumbo a las elecciones 2025, el dirigente de peso nacional que planea traer Jorge Difonso a Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio