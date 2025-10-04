4 de octubre de 2025
Cuándo se estrena la secuela de Peaky Blinders en Netflix

La nueva serie de Netflix contará con el regreso de Steven Knight, su creador, y se vinculará con la próxima película que llegará a los cines.

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

Los Peaky Blinders están más vivos que nunca. Además de la película precuela, Netflix confirmó el desarrollo de una serie que estará conectada con el film. La noticia fue oficializada por su creador, Steven Knight, quien también regresa al guion para narrar una nueva entrega centrada en la siguiente generación de los Shelby.

¿Cuándo llega la precuela de Peaky Blinders a Netflix?

El drama criminal que conquistó a millones en el mundo anunció su continuidad tras lo que parecía un cierre definitivo en su sexta temporada. “Una vez más estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante, y será una aventura increíble”, adelantó Knight.

La franquicia regresará con dos temporadas de seis episodios, que continuarán la historia dejada en 2022 y enlazarán con la próxima película, titulada The Immortal Man, cuyo estreno está previsto para 2026, ya que aún se encuentra en posproducción.

Peaky Blinders
La nueva película de los Peaky Blinders tendrá un gran reparto con Barry Keoghan y Stephen Graham.

La nueva expansión del universo de los Peaky Blinders se situará en 1953, en una Gran Bretaña marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Con Birmingham intentando reconstruirse, se desata una nueva guerra de bandas. La familia Shelby deberá mantener vivo el legado criminal y asegurar nuevos territorios.

Según la sinopsis revelada por Knight, la serie podría estrenarse antes de finalizar 2026, una vez que la película llegue a los cines. Esta contará con el regreso de Cillian Murphy en el rol de Tommy Shelby y como productor.

Mientras tanto, toca mirar La Casa Guinness

A la espera del regreso de los Shelby, Netflix ya cuenta con otra creación de Knight: La Casa Guinness, una serie basada en hechos reales sobre la familia que construyó la marca de cerveza más reconocida del mundo.

La producción de ocho episodios sigue las consecuencias tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, cuando la cervecería más importante de Europa busca un nuevo heredero entre sus cuatro hijos.

La Casa Guinness
La casa Guinness se estrenó el 25 de septiembre en Netflix.

La trama explora cómo la ambición de poder pone a prueba la lealtad familiar mientras se define el futuro de la compañía, con personajes y subtramas que desempeñan un papel clave en el desarrollo principal.

Tras el fin de su primer temporada que fue una de las más vistas de septiembre en Netflix, hay grandes posibilidades para futuras entregas según su creador. Aunque aún no hay confirmación oficial, en declaraciones recientes, Steven Knight adelantó que su intención es extender la historia hasta 1960, lo que podría derivar en al menos cuatro temporadas.

