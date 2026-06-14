14 de junio de 2026
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Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 14 de junio

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este fin de semana largo del domingo 14 de junio.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 14 de junio

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 14 de junio

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 14 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 14 de junio en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. El polígamo (Drama)

Joyce construyó en redes sociales la imagen de una familia perfecta y una vida matrimonial envidiable. Sin embargo, todo comienza a derrumbarse cuando salen a la luz las infidelidades de su esposo, desencadenando una crisis emocional que pondrá a prueba el futuro de su familia.

Embed - EL POLIGAMO | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 12 Junio/26 - NETFLIX

2. Futuro desierto (Ciencia ficción)

Tras abandonar Silicon Valley, una psiquiatra se instala junto a su familia en un remoto pueblo de Chiapas para participar en un innovador proyecto tecnológico. Mientras prueba androides diseñados para convivir con humanos, descubre que detrás de la iniciativa existe una oscura conspiración que podría cambiar el futuro de la humanidad.

3. Cerebros en acción (Comedia)

Aunque sus personalidades chocan constantemente, un neurocientífico y un detective deberán colaborar para resolver complejos casos criminales donde la ciencia y la intuición se convierten en las principales herramientas de investigación.

4. Némesis (Acción)

Un experimentado policía de Los Ángeles inicia una obsesiva persecución contra un ladrón tan inteligente como audaz. A medida que el enfrentamiento se vuelve más personal, ambos hombres quedan atrapados en un peligroso juego de estrategia donde cada movimiento puede ser decisivo.

Némesis - Serie - Netflix
Es la miniserie de acción más vista de Netflix.

Es la miniserie de acción más vista de Netflix.

5. Archivo 81 (Terror)

Mientras restaura antiguas cintas de video dañadas, un archivista descubre inquietantes grabaciones relacionadas con una cineasta desaparecida y una misteriosa secta. Lo que comienza como un simple trabajo pronto se convierte en una aterradora investigación marcada por secretos ocultos y fuerzas sobrenaturales.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Los colores del mal: Negro (Thriller)

La desaparición de un niño sacude a una pequeña comunidad y obliga a un fiscal a reabrir heridas que parecían olvidadas. A medida que avanza la investigación, surgen conexiones inesperadas con un crimen del pasado que revelan una trama mucho más oscura de lo imaginado.

    2. Una loca entrevista (Comedia)

    Dos figuras de la televisión reciben la oportunidad de entrevistar al líder norcoreano Kim Jong-un. Lo que parece un logro profesional se transforma en una misión absurda cuando la CIA les propone participar en un plan secreto suicida.

    Embed - Una Loca Entrevista

    3. Invasión Zombi (Terror)

    Un devastador brote viral convierte a miles de personas en criaturas violentas y desata el caos en Corea del Sur. A bordo de un tren que viaja de Seúl a Busan, un grupo de pasajeros deberá luchar contra el tiempo, el miedo y los infectados para intentar sobrevivir.

    4. Elige o muere (Terror)

    Una estudiante con graves problemas económicos encuentra un antiguo videojuego de los años 80 que promete una importante recompensa. Sin embargo, pronto descubre que cada partida altera la realidad y la obliga a enfrentar desafíos mortales en una aterradora lucha por mantenerse con vida.

    Elige o muere - Película - Netflix
    Una película de terror para bajar la mirada.

    Una película de terror para bajar la mirada.

    5. Seis triple ocho (Drama)

    Basada en hechos reales, sigue a 855 mujeres afroamericanas que durante la Segunda Guerra Mundial asumieron la misión de resolver el enorme retraso del correo militar. En medio de la discriminación y las dificultades de la época, lograron una hazaña histórica que permaneció olvidada durante décadas.

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