Netflix la elimina en días: la serie basada en hechos reales que atrae a miles de personas

Entre las series de drama y misterio que han encontrado una segunda vida en Netflix , " The Red Road " se convirtió en una de las propuestas más atractivas para quienes buscan personajes complejos y conflictos inspirados en hechos reales . Aunque su recorrido fue breve , logró captar la atención del público gracias a su historia cargada de tensión.

Estrenada entre 2014 y 2015 , la producción cuenta con dos temporadas y un total de 12 episodios para verlos cuanto hoy, antes de ser eliminadas de la plataforma .

La trama se desarrolla en un pequeño pueblo donde la convivencia entre la población blanca local y una comunidad indígena no reconocida por el gobierno federal está marcada por permanentes tensiones y conflictos .

En ese escenario, un sheriff intenta mantener el equilibrio mientras enfrenta problemas personales y profesionales. Sin embargo, todo cambia cuando su esposa queda involucrada en una situación que la obliga a establecer una peligrosa alianza con un miembro de la comunidad indígena. A partir de allí, decisiones límite y enfrentamientos constantes impulsan una historia que mezcla drama familiar, thriller policial y crítica social.

Los usuarios interesados en descubrir esta serie todavía tienen tiempo para hacerlo, aunque no por mucho. Netflix confirmó que "The Red Road" abandonará su catálogo el próximo 26 de junio, por lo que quedan apenas unos días para disfrutar de la historia completa antes de que deje de estar disponible en la plataforma.

Qué dijo la crítica especializada sobre la serie

La crítica destacó especialmente la construcción de personajes y la manera en que la serie prioriza los vínculos humanos por encima de los elementos puramente policiales. Una de las reseñas más elogiosas señaló que, aunque la historia se apoya en algunas casualidades narrativas, encuentra su verdadera fortaleza en el desarrollo de las relaciones entre los protagonistas y en la profundidad emocional de sus conflictos.

Otros especialistas resaltaron la capacidad de la producción para retratar la compleja división existente entre la comunidad local y una tribu de nativos americanos marginada, aportando una mirada diferente a los dramas televisivos tradicionales.

Asimismo, varias críticas coincidieron en que uno de los mayores aciertos de The Red Road es su enfoque misterioso y gradual. La serie construye a sus personajes a través de pequeños detalles, comportamientos y contradicciones que, con el paso de los episodios, terminan conformando perfiles mucho más ricos y complejos de lo que aparentan a simple vista.

The Red Road - Serie - Netflix Es la serie perfecta para este fin de semana largo. Foto: Archivo

Reparto principal de la serie

Martin Henderson: Harold Jensen

Harold Jensen Jason Momoa: Phillip Kopus

Phillip Kopus Julianne Nicholson: Jean Jensen

Jean Jensen Allie Gonino: Rachel Jensen

Rachel Jensen Tamara Tunie: Marie Van Der Veen

Marie Van Der Veen Kiowa Gordon: Junior Van Der Veen

Junior Van Der Veen Annalise Basso: Kate Jensen

Más series y películas con Jason Momoa

Películas:

1. Aquaman (2018)

Un universo submarino oculto entra en conflicto cuando el heredero de Atlantis debe enfrentarse a amenazas internas y externas que ponen en peligro tanto el mundo oceánico como la superficie. La historia combina acción épica, fantasía y batallas espectaculares.

2. Dune (2021)

En un futuro lejano, distintas casas nobles luchan por el control de un planeta desértico clave para la supervivencia del imperio galáctico. Intriga política, traiciones y una lucha por el poder marcan el destino de sus habitantes.

3. Rápidos y Furiosos X (2023)

Una red de venganza global pone en riesgo a una familia vinculada al mundo del crimen y las carreras clandestinas. La historia se centra en persecuciones, alianzas inesperadas y enfrentamientos de alto riesgo alrededor del mundo.

Series:

1. Game of Thrones

En un continente dividido por casas nobles, distintas familias luchan por el control del trono en medio de guerras, traiciones y fuerzas sobrenaturales que amenazan con destruirlo todo.

2. See

En un futuro distópico, la humanidad ha perdido el sentido de la vista y ha desarrollado nuevas formas de supervivencia en sociedades primitivas. La aparición de unos niños con la capacidad de ver cambia por completo el equilibrio del mundo.

3. Stargate Atlantis

Un equipo de exploración viaja a una ciudad perdida en otra galaxia, donde descubren civilizaciones antiguas, tecnología avanzada y amenazas que podrían destruir su misión y la Tierra.

Tráiler de "The Red Road"