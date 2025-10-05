Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina

Si estás buscando qué ver este fin de semana , Netflix ofrece algunas de las producciones más comentadas del momento . Desde historias cargadas de emoción hasta tramas llenas de suspenso , el ranking de lo más visto en Argentina reúne series atrapantes y películas que no dejan de sumar reproducciones.

Entre producciones de animación, drama, acción y terror , la “N Roja” presenta una selección imperdible de series y películas que promete maratones para todos los gustos .

En medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker donde una vieja enemistad entre dos familias amenaza con resurgir.

Embed - El Refugio Atómico | Tráiler Oficial | Netflix España

Incontrolables – Miniserie

Un policía de pueblo comienza a sospechar que una academia local para jóvenes problemáticos y su carismática fundadora esconden oscuros secretos.

La huésped – Temporada 1

Mientras una pareja intenta reconstruir su relación tras una infidelidad, la llegada de una mujer del pasado de la esposa desata nuevas traiciones y secretos.

La casa Guinness – Temporada 1

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, el futuro de la cervecería familiar queda en manos de sus cuatro hijos, cada uno con un pasado oscuro.

Netflix - la casa guinness La Casa Guinness, una serie del mismo creador de los Peaky Blinders. Foto: Netflix

Black Rabbit – Miniserie

El dueño de un restaurante es arrastrado al submundo criminal de Nueva York cuando su conflictivo hermano regresa a la ciudad perseguido por prestamistas.

Alice in Borderland – Temporada 3

Cuando un profesor macabro arrastra a Usagi de nuevo a Borderland, Arisu debe arriesgarlo todo para salvarla y sobrevivir a una nueva ronda de juegos mortales.

Bon appétit, majestad – Miniserie

Una talentosa chef viaja en el tiempo a la dinastía Joseon, donde conquista el paladar de un rey tirano. Pero sobrevivir en la corte exigirá más que talento.

Merlina – Temporada 2

Los poderes psíquicos de Merlina comienzan a fallar, y ella hará lo imposible por recuperarlos, ya que la vida de Enid está en juego.

Las maldiciones – Miniserie

Durante una votación crucial, secuestran a la hija de un gobernador para influir en el resultado. Ahora él debe decidir entre su carrera política y su familia.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

Dos tumbas – Miniserie

Tras la desaparición de dos adolescentes en un pueblo costero, una abuela desconsolada se embarca en una peligrosa búsqueda para descubrir la verdad.

Las mejores películas para ver este fin de semana

Sonic 3: La película

Sonic, Tails y Knuckles enfrentan al poderoso Shadow, quien amenaza con destruir el planeta en una carrera contrarreloj llena de acción.

Las guerreras K-pop

Fuera de los escenarios, las estrellas Rumi, Mira y Zoey esconden un secreto: poseen superpoderes con los que protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix

French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París y ambos inician una historia de amor que pondrá a prueba la fama y el destino.

Y ella dijo quizás

Mavi, criada en Alemania, descubre que pertenece a una dinastía turca millonaria. Su nueva vida sacudirá sus vínculos familiares y amorosos.

La maldición de La Llorona

En Los Ángeles de los años 70, una madre soltera enfrenta una oscura entidad que acecha a sus hijos y revive una aterradora leyenda.

Rut y Booz

Una cantante abandona su carrera en Atlanta y comienza de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee, donde el amor y el pasado vuelven a cruzarse.

La mula

Agobiado por las deudas y alejado de su familia, un horticultor de 90 años se convierte en transportista de un cártel mexicano.

Embed - LA MULA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Hombre en llamas

Un exagente de la CIA atormentado por su pasado arriesga todo para rescatar a una niña secuestrada en Ciudad de México.

El séptimo hijo

En el siglo XVIII, un joven aprendiz de exorcista se convierte en la última esperanza de la humanidad cuando una poderosa bruja escapa de su encierro.

Amigos de armas

Un masajista y su amigo de la infancia se adentran en el peligroso negocio del tráfico internacional de armas, con consecuencias imprevisibles.