Colin Farrell vuelve a Netflix con "Maldita suerte": todo sobre el estreno

Una nueva película en Netflix se perfila como uno de los grandes estrenos del mes: “Maldita Suerte” , protagonizada por Colin Farrell . Basada en el famoso libro de Lawrence Osborne , la cinta está dirigida por Edward Berger , responsable de filmes aclamados como “Sin novedad en el frente” y “Cónclave” .

En esta nueva aparición de Farrell, la trama sigue a un apostador asfixiado por las deudas que podría encontrar su salvación de la forma más inesperada, ideal para los fanáticos de thrillers e intrigas .

El actor irlandés interpreta a Lord Doyle , un apostador serial que vive oculto en Macao, China , malgastando sus días entre riesgos y alcohol. Asfixiado por las deudas y el peligro de ser asesinado, encuentra una leve esperanza de cambiar su vida tras conocer a un alma gemela.

La película tendrá preestreno en cines selectos en octubre , y luego se estrenará a nivel mundial en Netflix el 29 de octubre .

Detalles de la producción

Aunque aún faltan días para su estreno oficial, se conocen algunos detalles del detrás de cámaras. El elenco incluye estrellas locales y actores británicos expatriados, mientras que Berger contó con colaboradores habituales y ganadores del Oscar de Sin novedad en el frente, como el director de fotografía James Friend y el compositor Volker Bertelmann.

Netflix - Colin Farrell (1) Al reparto se une la actríz Tilda Swinton. Foto: web

La película adapta el libro publicado en 2014 por el británico Lawrence Osborne, reconocido entre los 100 libros notables de 2014 por The New York Times. Las críticas profesionales destacan el trabajo actoral de Farrell y remarcan el tono oscuro y frenético de la adaptación cinematográfica.

¿Quiénes integran el reparto?

Colin Farrell: Lord Doyle

Lord Doyle Fala Chen

Deanie Ip

Alex Jennings

Tilda Swinton

Tráiler de "Maldita suerte"