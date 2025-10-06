La película que se estrenó hace 43 años y hoy regresa a completar la saga

En apenas unos días se estrena “Tron: Ares”, la nueva película de Disney que completa una de las sagas más singulares de la ciencia ficción. En 43 años sólo se lanzaron tres películas, un fenómeno inusual en Hollywood, donde las franquicias se suelen explotar sin descanso. El estreno promete reavivar este un universo que ya se considera “de culto”.

Una película que cierra una historia iniciada hace 43 años El universo de Tron comenzó en 1982 con una cinta que, aunque en su momento fue tildada de fracaso, se convirtió con el tiempo en una película de culto. Dirigida por Steven Lisberger, combinó tecnología y filosofía digital mucho antes de que los efectos visuales dominaran el cine. Recaudó 50 millones de dólares sobre un presupuesto de 17, pero Disney esperó más de dos décadas para arriesgar con una secuela.

En 2010 llegó Tron: Legacy, que prometía revitalizar la saga con un despliegue visual impresionante y la música de Daft Punk. Sin embargo, los costos de producción y marketing superaron las ganancias, dejando al estudio con dudas sobre una tercera parte. Aun así, el aura futurista y estética única de la franquicia mantuvieron vivo el interés de los fanáticos.

Tron Ares, cine, película, estrenos, Disney Amantes del cine de culta esperan ansiosos la película "Tron: Ares", ¿estará a la altura de la expectativa? Qué esperar de Tron: Ares, la nueva película de Disney Tras años de rumores y cambios creativos, “Tron: Ares” finalmente llega a los cines el 10 de octubre de 2025. La dirección está a cargo del noruego Joachim Rønning, quien ya colaboró con Disney en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Maléfica: Maestra del mal. En esta ocasión, el protagonismo recae en Jared Leto, acompañado por Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson y Jeff Bridges, el mítico Kevin Flynn de la primera entrega.

El argumento promete ser tan visionario como sus predecesores: Ares (Leto) es un programa informático de última generación que cruza al mundo real, iniciando el primer contacto entre humanos y seres creados por inteligencia artificial. Esta trama conecta con debates actuales sobre tecnología y conciencia digital, lo que podría darle un atractivo especial al público contemporáneo. Embed El estudio vuelve a poner fichas en una saga con historia irregular. Ni el prestigio de Leto ni el regreso de Bridges garantizan el éxito, pero la película se apoya en una estética futurista y un guión que mezcla acción, filosofía y dilemas tecnológicos. “Tron: Ares” podría ser el cierre glorioso o el último intento de una saga que desafió al tiempo y a la lógica comercial./Espinof.

