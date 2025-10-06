6 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Estreno esperado

La película que se estrenó hace 43 años y hoy regresa a completar la saga

Disney estrena una nueva película de “Tron” tras más de una década. La saga de ciencia ficción más insólita vuelve con su tercera entrega.

La película que se estrenó hace 43 años y hoy regresa a completar la saga&nbsp;

La película que se estrenó hace 43 años y hoy regresa a completar la saga 

 Por Analía Martín

En apenas unos días se estrena “Tron: Ares”, la nueva película de Disney que completa una de las sagas más singulares de la ciencia ficción. En 43 años sólo se lanzaron tres películas, un fenómeno inusual en Hollywood, donde las franquicias se suelen explotar sin descanso. El estreno promete reavivar este un universo que ya se considera “de culto”.

Una película que cierra una historia iniciada hace 43 años

El universo de Tron comenzó en 1982 con una cinta que, aunque en su momento fue tildada de fracaso, se convirtió con el tiempo en una película de culto. Dirigida por Steven Lisberger, combinó tecnología y filosofía digital mucho antes de que los efectos visuales dominaran el cine. Recaudó 50 millones de dólares sobre un presupuesto de 17, pero Disney esperó más de dos décadas para arriesgar con una secuela.

Lee además
Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina video
streaming

Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina
Caramelo en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados video
streaming

"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

En 2010 llegó Tron: Legacy, que prometía revitalizar la saga con un despliegue visual impresionante y la música de Daft Punk. Sin embargo, los costos de producción y marketing superaron las ganancias, dejando al estudio con dudas sobre una tercera parte. Aun así, el aura futurista y estética única de la franquicia mantuvieron vivo el interés de los fanáticos.

Tron Ares, cine, película, estrenos, Disney
Amantes del cine de culta esperan ansiosos la película

Amantes del cine de culta esperan ansiosos la película "Tron: Ares", ¿estará a la altura de la expectativa?

Qué esperar de Tron: Ares, la nueva película de Disney

Tras años de rumores y cambios creativos, “Tron: Ares” finalmente llega a los cines el 10 de octubre de 2025. La dirección está a cargo del noruego Joachim Rønning, quien ya colaboró con Disney en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar y Maléfica: Maestra del mal. En esta ocasión, el protagonismo recae en Jared Leto, acompañado por Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson y Jeff Bridges, el mítico Kevin Flynn de la primera entrega.

El argumento promete ser tan visionario como sus predecesores: Ares (Leto) es un programa informático de última generación que cruza al mundo real, iniciando el primer contacto entre humanos y seres creados por inteligencia artificial. Esta trama conecta con debates actuales sobre tecnología y conciencia digital, lo que podría darle un atractivo especial al público contemporáneo.

Embed

El estudio vuelve a poner fichas en una saga con historia irregular. Ni el prestigio de Leto ni el regreso de Bridges garantizan el éxito, pero la película se apoya en una estética futurista y un guión que mezcla acción, filosofía y dilemas tecnológicos. “Tron: Ares” podría ser el cierre glorioso o el último intento de una saga que desafió al tiempo y a la lógica comercial./Espinof.

Temas
Seguí leyendo

Cine con sabor a Mendoza: cinco películas de la provincia que no podés perderte

HBO Max suma a su catálogo la mejor película de terror de 2025

Cine y medio ambiente: las 5 películas que inspiran a cuidar el planeta

Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año

Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan

La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

Cuándo se estrena en HBO Max "Una batalla tras otra", la película con Leonardo DiCaprio

Cuándo se estrena la secuela de Peaky Blinders en Netflix

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1322 del domingo 5 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2396 del domingo 5 de octubre

El Gobierno oficializó las modificaciones que se aprobaron al Estatuto del Empleado Público.
SE REGLAMENTÓ

Ya rige el nuevo Estatuto del Empleado Público: cuáles son los cambios

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3310 del domingo 5 de octubre

Cruce de rutas 92 y 94, en Tunuyán, donde ocurrió el accidente vial. 
Investigación

Trágica muerte de un joven de 19 años en Tunuyán

Te Puede Interesar

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Por Pablo Segura
Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.
Elecciones 2025

Qué dijo Hebe Casado sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura

Por Florencia Martinez del Rio
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó en la Legislatura los detalles del Presupuesto 2026 previsto para su cartera.
Legislatura

Presupuesto 2026: Jimena Latorre explicó en qué gastará los $60.000 millones asignados a su cartera

Por Florencia Martinez del Rio