Las comedias más divertidas: películas y series para reír sin parar

El cine tiene el poder de exponer nuestros sentimientos al máximo, ya sea conmoviéndonos con una historia triste sobre un perro o generando rechazo hacia tramas poco convincentes. En este sentido, el género de la comedia abre la puerta a nuestra propia alegría , provocando carcajadas a través de películas o series irreverentes .

A pesar de los avances tecnológicos y de un público cada vez más crítico con lo que ve, la comedia sigue teniendo un espacio relevante en las plataformas de streaming , capaz de entretener sin caer en la repetición. Por ello, pocas producciones han logrado perdurar en el tiempo y convertirse en íconos del humor .

Dirigida y protagonizada por Ben Stiller, junto a Owen Wilson, Will Ferrell y Christine Taylor, la película satiriza la industria de la moda a través del excéntrico modelo Derek Zoolander, mezclando humor con elementos de espionaje. La historia sigue a Derek en su intento de ganar por cuarta vez el título de “Modelo del Año”, hasta que su rival Hansel (Owen Wilson) lo desplaza y lo obliga a retirarse. Un misterioso personaje lo recluta para una misión con intenciones ocultas.

La secuela, estrenada diez años después, muestra a Derek y Hansel resolviendo un nuevo caso criminal mientras recuperan su fama perdida.

Disponible en Apple TV+.

Como si fuera la primera vez (2004)

Dirigida por Peter Segal, esta comedia romántica sigue a Henry (Adam Sandler), quien cree que el amor no es para él, hasta que conoce a Lucy (Drew Barrymore), una mujer con problemas de memoria por un accidente. A partir de ese momento, Henry enfrenta una carrera frenética por conquistarla, repitiendo citas y recreando días anteriores para ganarse su corazón.

Disponible en Netflix y Prime Video.

Corazón de león (2013)

Guillermo Francella y Julieta Díaz protagonizan esta película de comedia romántica que aborda los prejuicios. Ivana, una abogada de prestigio, inicia una relación con León, un arquitecto encantador, pero su baja estatura genera dudas sobre la seriedad de la relación.

Franchico resize "Corazón de León" fue una de las comedias que marcó el 2013. Foto: web

Disponible en HBO Max.

Borat (2006)

Sacha Baron Cohen interpreta a Borat, un periodista kazajo que viaja a Estados Unidos para estudiar la cultura occidental. Filmada como falso documental, la película mezcla humor negro y sátira social. En 2020, se estrenó una secuela ambientada en la pandemia de Covid-19, donde Borat intenta entregar a su hija como “regalo” a un hombre estadounidense.

La primera entrega está en Disney+, la segunda en Prime Video.

Amigos intocables (2011)

Un millonario paralizado por un accidente en parapente contrata a Driss, un inmigrante con antecedentes penales, para que lo cuide. Entre ambos surge una amistad que enseña a disfrutar la vida más allá de la tragedia. Basada en hechos reales, la película fue adaptada en Argentina como Inseparables en 2016, protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna.

Embed - Intocable - Trailer

Disponible en Amazon Prime Video.

Top cinco series de comedia para ver hoy

The Office (2005)

Con nueve temporadas y más de 200 episodios, esta serie estilo falso documental retrata la vida cotidiana en la oficina de papel Dunder Mifflin, mostrando situaciones embarazosas y humor ácido. La versión americana es más popular que la británica, y actualmente la secuela The Paper continúa la misma línea con nuevos personajes.

Disponible en Netflix.

The Studio (2025)

Seth Rogen, Catherine O’Hara, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders y Kathryn Hahn interpretan a ejecutivos que intentan mantener vivo el cine tradicional desde Continental Studios, enfrentando actores difíciles y desafíos de la industria.

Embed - THE STUDIO Tráiler Español (2025) Apple TV+

Disponible en Apple TV+.

Modern Family (2009-2020)

Creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd, la serie sigue a tres familias interconectadas en Los Ángeles, narrada en estilo falso documental con entrevistas directas a cámara. Fue muy aclamada en sus primeras temporadas y finalizó con críticas positivas y un alto número de espectadores.

Disponible en Disney+.

Animal (2025)

Un veterinario rural gallego trabaja en una boutique de lujo para animales junto a su sobrina. La serie explora el choque entre tradición y modernidad mientras ambos intentan adaptarse a su nuevo entorno.

Comedia - Streaming (1) Es la serie más nueva de Netflix y tiene nueve capítulos. Foto: Netflix

Disponible en Netflix.

Seis pies bajo tierra (2005)

Creada por Alan Ball, esta ‘dramedia’ sigue a la familia Fisher, dueña de una funeraria en Los Ángeles, durante cinco temporadas llenas de humor negro. La serie aborda la muerte como parte de la vida y del negocio familiar, combinando tragedia y comedia de manera magistral.

Disponible en Netflix.