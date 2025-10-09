9 de octubre de 2025
Netflix pone en marcha la nueva temporada de la serie "Ginny y Georgia"

Una de las series más vistas de Netflix volverá pronto con una nueva temporada que tendrá como temas principales "Ciclos y Orígenes", según su creadora.

 Por Luis Calizaya

En una de las series de comedia y drama más populares de Netflix, finalmente comenzó el rodaje de la cuarta temporada de Ginny y Georgia en la ciudad de Toronto. La noticia fue confirmada a través de un video publicado por sus protagonistas en la página oficial de la plataforma, donde mostraron parte del set de grabación.

Tras una tercera temporada que batió récords de visualizaciones y dejó numerosas incógnitas, la nueva entrega explorará los “Ciclos y orígenes” de sus protagonistas, según adelantó su creadora y directora, Sarah Lampert.

Netflix: qué se sabe sobre la cuarta temporada de Ginny y Georgia

La temporada anterior cerró con una escena que generó gran expectativa con Georgia bebiendo de una jarra de leche, insinuando un posible embarazo. Lampert confirmó el hecho en una entrevista con Tudum, aunque advirtió que aún resta descubrir quién es el padre: su exmarido, Paul (Scott Porter), o Joe (Raymond Ablack).

Otro de los ejes centrales retomará el oscuro pasado de Georgia y la conflictiva relación con sus padres abusivos. Su padrastro -con quien no habla desde los seis años y que estuvo preso por intentar asesinarlas- volverá a aparecer, revelando detalles desconocidos sobre los motivos reales de su encarcelamiento.

Con este nuevo arco narrativo, Lampert busca profundizar en la historia de los personajes en una temporada que tituló “Ciclos y orígenes”. “Sarah tiene cosas increíbles planeadas, y estoy deseando saber más sobre las circunstancias que moldearon a Georgia”, afirmó Brianne Howey (Georgia), generando expectativas sobre la nueva entrega de la serie, que aún no tiene fecha de estreno confirmada.

La tercera temporada dejó un cambio profundo en la relación entre Georgia y sus hijos, Ginny y Austin. Tras incriminar a su padre, Gil (Aaron Ashmore), por un crimen cometido por Georgia, Austin refleja cómo los secretos familiares comienzan a repetirse. Según Howey, este impacto lleva a su personaje a iniciar terapia y romper el ciclo de manipulación que marcó a su familia.

La cocreadora Sarah Glinski subraya que las mayores consecuencias del juicio recaen sobre los hijos: la carga emocional que enfrentan Ginny y Austin será clave en la cuarta temporada. Antonia Gentry, quien interpreta a Ginny, afirma que su personaje “se está convirtiendo completamente en Georgia”, aunque ahora más unida a su padre, Zion (Nathan Mitchell), con quien viajará a Corea antes de un nuevo comienzo.

Pese a todo, Howey sostiene que hay esperanza con Georgia para sanar y a asumir la responsabilidad de su pasado.

