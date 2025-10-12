Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de "Monstruo"

La historia de Ed Gein , el hombre que inspiró la película Masacre en Texas , dejó horrorizados a muchos con la reciente entrega de "Monstruo" en Netflix . A pesar de mostrar los momentos más terroríficos y sádicos del asesino, la interpretación de Charlie Hunnam fue destacada . Muy pronto llegará la cuarta temporada de la saga , esta vez centrada en Lizzie Borden .

Tras la emisión del último capítulo, Netflix confirmó que comenzaron las grabaciones de la cuarta temporada de Monstruo en Los Ángeles . La serie estará protagonizada por Ella Beatty como Lizzie Borden , la mujer acusada del asesinato de sus padres en 1892 en Massachusetts .

Para oficializar el anuncio, la N roja reveló la primera imagen de la nueva entrega , en la que Beatty aparece junto a Charlie Hunnam , quien retomará su papel de Andrew Borden . Otro regreso de la temporada anterior es Max Winkler , encargado de dirigir el primer episodio de esta nueva trama .

La actriz de 25 años trabajó previamente con el creador de Monstruo en Feud: Capote vs. The Swans y participó en películas de autor como Mary Bronstein e If I Had Legs I'd Kick You.

Reparto confirmado de la cuarta temporada de "Monstruo"

Vicky Krieps: Bridget Sullivan, criada de los Borden.

Bridget Sullivan, criada de los Borden. Rebecca Hall: Abby Borden, madrastra de Lizzie.

Abby Borden, madrastra de Lizzie. Billie Lourd: Emma, hermana mayor de Lizzie.

Emma, hermana mayor de Lizzie. Jessica Barden: Nance O’Neill, amiga de Lizzie.

Quién fue Lizzie Borden, la "asesina del hacha"

Lizzie Andrew Borden, conocida como la "asesina del hacha", fue una mujer de clase acomodada de Fall River, Massachusetts. Su vida cambió por completo tras convertirse en la principal sospechosa del asesinato de su padre, Andrew Jackson Borden, y su madrastra, Abby Durfee Gray, ocurrido el 4 de agosto de 1892 en su hogar.

Lizzie Andrew Borden Luego de Ed Gein, será el turno de Lizzie Borden en la cuarta temporada de "Monstruo". Foto: web

Según la escena del crimen, ambos presentaban graves heridas en el cráneo provocadas con un hacha. La tensa relación entre Lizzie y Abby, revelada por familiares cercanos, llevó a la justicia a juzgarla; aunque fue absuelta, la sospecha y el estigma la acompañaron durante toda su vida.

Hasta hoy, el caso sigue despertando dudas en la criminología y se ha convertido en una inspiración para el folclore de terror estadounidense.