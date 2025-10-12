12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
streaming

Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de "Monstruo"

La serie antológica de Netflix se prepara con una nueva historia aún más despiadada que la de Ed Gein, y en esta ocasión estará protagonizada por una mujer.

Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de Monstruo

Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de "Monstruo"

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

La historia de Ed Gein, el hombre que inspiró la película Masacre en Texas, dejó horrorizados a muchos con la reciente entrega de "Monstruo" en Netflix. A pesar de mostrar los momentos más terroríficos y sádicos del asesino, la interpretación de Charlie Hunnam fue destacada. Muy pronto llegará la cuarta temporada de la saga, esta vez centrada en Lizzie Borden.

Luego de Ed Gein: cómo será la cuarta temporada de Monstruo en Netflix

Tras la emisión del último capítulo, Netflix confirmó que comenzaron las grabaciones de la cuarta temporada de Monstruo en Los Ángeles. La serie estará protagonizada por Ella Beatty como Lizzie Borden, la mujer acusada del asesinato de sus padres en 1892 en Massachusetts.

Lee además
Netflix revela el oscuro secreto del asesino BTK en ‘Mi padre, el asesino BTK’ video
Streaming

Netflix revela el oscuro secreto del asesino BTK en 'Mi padre, el asesino BTK'
Netflix pone en marcha la nueva temporada de la serie Ginny y Georgia
Streaming

Netflix pone en marcha la nueva temporada de la serie "Ginny y Georgia"

Para oficializar el anuncio, la N roja reveló la primera imagen de la nueva entrega, en la que Beatty aparece junto a Charlie Hunnam, quien retomará su papel de Andrew Borden. Otro regreso de la temporada anterior es Max Winkler, encargado de dirigir el primer episodio de esta nueva trama.

La actriz de 25 años trabajó previamente con el creador de Monstruo en Feud: Capote vs. The Swans y participó en películas de autor como Mary Bronstein e If I Had Legs I'd Kick You.

Reparto confirmado de la cuarta temporada de "Monstruo"

  • Vicky Krieps: Bridget Sullivan, criada de los Borden.
  • Rebecca Hall: Abby Borden, madrastra de Lizzie.
  • Billie Lourd: Emma, hermana mayor de Lizzie.
  • Jessica Barden: Nance O’Neill, amiga de Lizzie.

Quién fue Lizzie Borden, la "asesina del hacha"

Lizzie Andrew Borden, conocida como la "asesina del hacha", fue una mujer de clase acomodada de Fall River, Massachusetts. Su vida cambió por completo tras convertirse en la principal sospechosa del asesinato de su padre, Andrew Jackson Borden, y su madrastra, Abby Durfee Gray, ocurrido el 4 de agosto de 1892 en su hogar.

Lizzie Andrew Borden
Luego de Ed Gein, será el turno de Lizzie Borden en la cuarta temporada de

Luego de Ed Gein, será el turno de Lizzie Borden en la cuarta temporada de "Monstruo".

Según la escena del crimen, ambos presentaban graves heridas en el cráneo provocadas con un hacha. La tensa relación entre Lizzie y Abby, revelada por familiares cercanos, llevó a la justicia a juzgarla; aunque fue absuelta, la sospecha y el estigma la acompañaron durante toda su vida.

Hasta hoy, el caso sigue despertando dudas en la criminología y se ha convertido en una inspiración para el folclore de terror estadounidense.

Temas
Seguí leyendo

Colin Farrell vuelve a Netflix con "Maldita suerte": todo sobre el estreno

Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina

"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

Cuándo se estrena la secuela de Peaky Blinders en Netflix

Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año

La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros

Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

Series para maratonear el fin de semana largo: de la comedia al thriller, las opciones imperdibles

Las Más Leídas

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas
Fascinante

Astroturismo en Mendoza: dónde y cómo disfrutar de las estrellas

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras
Grave

La Policía detuvo a un menor con un arma de fuego en Las Heras

La Selección brilla en el Mundial Sub-20: derrotó 2-0 a México y se mete en semifinales
Tras 18 años

La Selección brilla en el Mundial Sub-20: derrotó 2-0 a México y se mete en semifinales

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico que operaba entre Bolivia, San Juan y Mendoza.
Gran operativo

La Policía de Mendoza desarticuló una red de narcotráfico con conexiones en San Juan y Bolivia

Te Puede Interesar

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Por Marcelo López Álvarez
El presidente quedó en el medio de una discusión que en San Rafael se libró meses atrás. video
Febrero de 2026, fecha clave

La visita de Milei a San Rafael calentó el debate por la autonomía y un referente se anotó para constituyente

Por Facundo La Rosa
Cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza.
en números

Elecciones 2025: el mapa interactivo que muestra cuántos son los votantes en cada rincón de Mendoza

Por Cecilia Zabala