Series para maratonear el fin de semana largo: de la comedia al thriller, las opciones imperdibles

Conocé las mejores series para ver hoy en Netflix y otras plataformas de streaming, con historias tan atrapantes como entretenidas.

 Por Luis Calizaya

Con un nuevo fin de semana que invita al descanso, surge la oportunidad de armar planes en casa y ponerse al día con las series más populares en streaming. Más allá de Netflix, otras plataformas presentan historias que combinan emoción, misterio y comedia, aunque solo algunas logran destacarse.

Las 10 mejores series para maratonear este fin de semana largo

  • La Casa Guinness (Netflix)

Basada en hechos reales, la serie sigue los acontecimientos tras la muerte de Sir Benjamín Guinness, dueño de la cervecería más importante de Europa. La historia se centra en la elección del nuevo propietario de la empresa, decisión que recaerá en uno de sus cuatro hijos. Mientras se define al heredero, las ambiciones de poder ponen a prueba la lealtad familiar y se desarrollan subtramas clave para la trama principal.

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix
  • Murderbot: temporada 1 (Apple TV+)

Para los fanáticos de la ciencia ficción y la reflexión filosófica, Alexander Skarsgård interpreta a un robot de seguridad que desarrolla conciencia propia, aunque prefiere mantenerlo en secreto. Todo cambia cuando, a regañadientes, acepta viajar a un planeta peligroso para proteger a un grupo de científicos, mientras su mayor deseo sigue siendo ver telenovelas.

Embed - MATABOT Tráiler Español (2025)
  • Peacemaker: temporada 2 (HBO Max)

Tras la primera temporada que reinició el DCU, James Gunn presenta nuevas aventuras de Christopher Smith (John Cena), un experto asesino que actúa en nombre de la paz. Después de detener una invasión alienígena y formar un grupo de aliados, Smith descubre la posibilidad de explorar otros universos, aunque está bajo vigilancia de ARGUS y su líder Rick Flag Sr., quien guarda cuentas pendientes con él.

Embed - Peacemaker - Temporada 2 | Tráiler Oficial Español Subtitulado | HBO Max

La segunda temporada concluye con ocho episodios, dejando un puente narrativo hacia la próxima película de Superman.

  • Rehén (Netflix)

Esta miniserie sigue a dos líderes europeas que deben colaborar frente a un conflicto internacional. Abigail Dalton, primera ministra británica, enfrenta la presión de su cargo mientras lidia con el secuestro inesperado de su esposo. Por su parte, Vivienne Toussaint, presidenta de Francia, debe sortear amenazas constantes y un chantaje político que pone en riesgo la estabilidad de su país.

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix
  • Alien: Tierra (Disney+)

Ambientada en 2120, esta precuela de la saga Alien se desarrolla íntegramente en la Tierra. Tras el accidente de una nave que transportaba muestras científicas codiciadas por cinco mega corporaciones, un grupo de soldados las busca y se enfrenta a la amenaza alienígena más peligrosa hasta la fecha.

Embed - Alien: Earth | Trailer Doblado | Disney+
  • El camino estrecho al norte profundo (Prime Video)

Protagonizada por Jacob Elordi, la serie narra la historia de Dorrigo Evans, un médico cirujano australiano convertido en prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Obligado a trabajar en la construcción del “ferrocarril de la muerte” en Birmania, Evans enfrenta la brutalidad del conflicto mientras intenta sobrellevar la tristeza y los recuerdos de su vida pasada.

Embed - El camino estrecho al norte profundo ( 2025 ) Trailer Miniserie - Subtitulado Español
  • The Last of Us: temporada 2 (HBO Max)

Inspirada en el videojuego, la segunda temporada sigue a Joel y Ellie en su lucha por sobrevivir en un mundo infectado por hongos que convierten a las personas en zombies. Los nuevos episodios profundizan en la relación padre-hija y la pérdida de seres queridos, mientras los peligros tanto de sobrevivientes como de infectados siguen presentes.

Embed - The Last of Us - 2ª Temporada | Teaser Oficial | TLOU Day
  • Sandman: temporada 2 (Netflix)

Morfeo, el Sueño, debe reconstruir su reino tras recuperarlo, enfrentando conflictos familiares con sus hermanos Eternos, especialmente con Destino. Además, se enfrenta a una amenaza personal antigua que lo obliga a buscar la ayuda de Delirio, su hermana menor.

Embed - Sandman: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix
  • Ballard (Prime Video)

La detective Renée Ballard lidera la nueva división de casos sin resolver del LAPD, abordando crímenes olvidados con determinación y empatía. Junto al detective retirado Harry Bosch, investiga asesinatos complejos y descubre una conspiración dentro del departamento, enfrentando peligros mortales y desafíos personales.

Embed - BALLARD - Official Trailer | Prime Video | July 9
  • X-Men ’97 (Disney+)

La icónica serie animada de los años 90 regresa con continuidad en las aventuras de los X-Men, liderados por Cíclope. En esta nueva versión, estrenada en 2024, los mutantes deben enfrentar su mayor desafío y un futuro inesperado y peligroso.

Embed - X-Men´97 | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

