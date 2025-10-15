15 de octubre de 2025
Fans de One Piece: Netflix revela adelanto de la nueva temporada

La serie live action basada en el manga de Oda regresa con nuevas aventuras y lugares enigmáticos, esta vez rumbo a la Grand Line.

Fans de One Piece: Netflix revela adelanto de la nueva temporada

Fans de One Piece: Netflix revela adelanto de la nueva temporada

 Por Luis Calizaya

Las adaptaciones de cómics al cine representan un desafío para las producciones que buscan contar historias atractivas, sin perder la esencia de la obra original y manteniendo satisfechos a los fanáticos. Uno de estos casos fue One Piece, el manga japonés de Eiichiro Oda que, tras su popular anime, llegó a Netflix en formato de serie live action, obteniendo una recepción positiva.

A pesar de las dudas de los fans sobre cómo adaptar una trama tan extensa y mantener personajes sólidos, la primera temporada se posicionó entre los contenidos más vistos, abriendo así la puerta a una segunda entrega prevista para 2026, cuya primera promoción ya adelanta escenarios rumbo a la Grand Line.

Qué lugares se verán en la 2° temporada de One Piece, según Netflix

La tripulación de piratas liderada por Luffy (Iñaki Godoy) se embarcará en su mayor aventura hasta ahora, adentrándose en aguas donde el peligro y lo inexplicable acechan en cada paso. Mientras buscan el tesoro más valioso del mundo, explorarán islas extrañas y enfrentarán nuevos enemigos, según adelanta la sinopsis oficial.

Netflix compartió un primer adelanto con imágenes de las nuevas ubicaciones que recorrerán los Sombreros de Paja:

  • Loguetown:

Conocida como la ciudad del principio y del fin, Loguetown fue el lugar de ejecución del rey pirata Gold Roger (Michael Dorman). Su plataforma de ejecución, que apareció en la primera temporada, será nuevamente clave. Además, la Ópera de Loguetown y una tienda de espadas con armas antiguas también estarán presentes.

One Piece - Netflix (1)
Loguetown es el lugar que dio origen a la serie anime y live action de One Piece.

Loguetown es el lugar que dio origen a la serie anime y live action de One Piece.

  • Montaña Inversa:

Este punto donde se unen los Blues del Norte, Sur, Este y Oeste es un entorno peligroso para los navegantes. Sus traicioneras corrientes y tormentas han cobrado muchas vidas antes de llegar a la Grand Line.

Netflix
La serie de Netflix volver&aacute; a combinar efectos pr&aacute;cticos con los especiales.

La serie de Netflix volverá a combinar efectos prácticos con los especiales.

  • Laboon:

Una enorme ballena que muchos confunden con una isla, Laboon es inteligente y amable, a pesar de sus múltiples cicatrices por chocar contra la Montaña Inversa. También aparecerá su cuidador, Crocus (Clive Russell), exmédico y supervisor del faro de Twin Cape, encargado de guiar a los barcos hacia la Grand Line.

One Piece - Netflix (2)
Laboon es otro de los personajes &iacute;cono de One Piece y con una historia triste.

Laboon es otro de los personajes ícono de One Piece y con una historia triste.

  • Pico del Whisky:

Una ciudad con forma de cactus y la única isla en la Grand Line, considerada un lugar para grandes celebraciones piratas. Sus montañas rocosas parecen cactus debido a las tumbas en sus cimas, y un río que atraviesa la isla permite a los barcos atracar tierra adentro.

One Piece - Netflix (3)
En One Piece se esperan nuevos combates y personajes que ser&aacute;n grandes enemigos.

En One Piece se esperan nuevos combates y personajes que serán grandes enemigos.

Tráiler de ONE PIECE: Temporada 2

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Primer vistazo | Netflix

