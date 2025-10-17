Daniel Hendler llega a Netflix con una película que promete emocionar

Netflix recibe un estreno programado para el 17 de octubre : se trata de la película argentina 27 noches , dirigida y protagonizada por Daniel Hendler junto a Marilú Marini . Su estreno en la plataforma se produce tras haber sido nominada a Mejor Filme en el Festival Internacional de San Sebastián , gracias a su trama divertida pero reflexiva sobre la vejez .

Basada en el libro homónimo de Natalia Zito , la historia sigue a Martha Hoffman ( Marini ), una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años , internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia . El perito judicial Casares ( Hendler ) investiga si Martha realmente está enferma o si ha decidido vivir sus últimos años con absoluta libertad , mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna .

El film, producido por Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell , se inspira en un caso real que tuvo gran repercusión mediática en 2005 . Natalia Kohen , escritora, profesora de letras, artista plástica y mecenas, fue internada por sus hijas durante 27 noches , tras considerar que malgastaba el dinero de su esposo , un empresario farmacéutico.

Aunque Kohen vivió hasta los 103 años , su caso fue visibilizado como un ejemplo de manipulación familiar , respaldado incluso por el diagnóstico de un neurólogo .

Netflix - Película (1) La película cuenta con un reparto de grandes nombres como Julieta Zylberberg y Carla Peterson. Foto: Netflix

Reparto de la película

Marilú Marini: Martha Hoffman

Martha Hoffman Daniel Hendler: Leandro Casares

Leandro Casares Humberto Tortonese: Bernardo

Bernardo Julieta Zylberberg: Alejandra Conde

Alejandra Conde Paula Grinszpan: Olga

Olga Carla Peterson: Miriam

Más películas y series con Marilú Marini

Películas:

Los que aman, odian (2017)

En una playa solitaria, un antiguo hotel perdido en el tiempo se convierte en el escenario de una historia de amor y odio. Enrique Hubermann, un médico homeópata, se encuentra con Mary Fraga, una joven manipuladora que desencadena pasiones peligrosas, llevando a ambos a un enfrentamiento con consecuencias fatales.

Pan de limón con semillas de amapola (2021)

Dos hermanas separadas en su adolescencia se reencuentran en un pequeño pueblo de Mallorca para vender una panadería heredada de una mujer misteriosa. Mientras intentan descubrir los secretos de su enigmática herencia, enfrentan viejos conflictos familiares y buscan recuperar los años perdidos.

Series:

Furia (2025)

Cinco mujeres de más de 40 años se ven atrapadas en situaciones injustas que las llevan a actuar violentamente. En un retiro de sanación, la rabia se convierte en motor de cambio, mientras enfrentan sus crisis emocionales y buscan redención.

El Hipnotizador (2015–2017)

Un hipnotizador profesional llega a una ciudad sin nombre y se hospeda en un hotel donde se enfrenta a su gran enemigo, quien fue responsable de lanzarle una maldición. La serie mezcla elementos de drama y fantasía, explorando los límites de la mente humana.

Silencios de familia (2016)

Una joven se integra en una familia de clase media como asistente en su emprendimiento culinario. A medida que se adentra en su vida, desentierra secretos y tensiones no resueltas, poniendo a prueba las relaciones familiares y su propio lugar en ellas

Tráiler oficial de "27 noches"