HBO negocia una serie basada en el 'Proyecto MKUltra'

Por Luis Calizaya







En recientes novedades, HBO se encuentra en conversaciones para desarrollar una serie limitada basada en el controvertido proyecto de la CIA. Inspirada en el libro de John Lisle, Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra, se rumorea que David Chase, creador de Los Soprano, estaría a cargo de la producción.

El Proyecto MKUltra llega a la pantalla chica: qué se sabe Aunque por ahora todo es un rumor, el proyecto marcaría el regreso de Chase a la televisión tras su paso por Los Soprano (1999), el aclamado drama mafioso considerado una de las series más influyentes de las últimas décadas.

La pista que reforzaría la llegada de esta producción sobre el polémico programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) surgió tras la adquisición de los derechos del libro de Lisle por parte de Riverain Pictures, la productora de Chase, que actualmente mantiene conversaciones con HBO para su adaptación.

Película - HBO Max (1) El libro que sustenta la serie se publicó en 2025. Foto: Amazon La sinopsis de la serie se desarrollaría como un thriller dramático centrado en el infame químico y espía Sidney Gottlieb, conocido como “el Hechicero Negro”, quien estuvo al mando del programa psicodélico y secreto del gobierno estadounidense, donde se realizaron experimentos de control mental en personas durante la Guerra Fría.

En la vida real, este proyecto de la CIA se llevó a cabo entre las décadas de 1950 y 1960, cuando el gobierno norteamericano impulsó un plan para contrarrestar la influencia soviética y china mediante técnicas de lavado de cerebro que incluían drogas potentes, hipnosis e incluso tortura, con o sin el consentimiento de los participantes. Aunque aún no tiene fecha de estreno oficial, se confirmó que Nicole Lambert acompañará a Chase como productora ejecutiva del proyecto televisivo. Qué películas o series adaptaron el Proyecto MKUltra Wormwood (2017) Una miniserie documental y drama que investiga la misteriosa muerte de Frank Olson y vincula los hechos al MKUltra. Está disponible en Netflix. MK Ultra (2022) Thriller basado en una historia real sobre experimentos con control mental realizados por la CIA a inicios de los años 60. American Mind Control: MK Ultra (2015) Documental que explora los oscuros experimentos del MKUltra mediante drogas, hipnosis y tortura, durante la Guerra Fría.