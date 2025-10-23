23 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

HBO negocia una serie basada en el 'Proyecto MKUltra'

Aunque aún faltan algunos detalles para iniciar su producción, se sabe que David Chase, creador de Los Soprano, estaría a cargo de la dirección.

HBO negocia una serie basada en el Proyecto MKUltra

HBO negocia una serie basada en el 'Proyecto MKUltra'

 Por Luis Calizaya

En recientes novedades, HBO se encuentra en conversaciones para desarrollar una serie limitada basada en el controvertido proyecto de la CIA. Inspirada en el libro de John Lisle, Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra, se rumorea que David Chase, creador de Los Soprano, estaría a cargo de la producción.

El Proyecto MKUltra llega a la pantalla chica: qué se sabe

Aunque por ahora todo es un rumor, el proyecto marcaría el regreso de Chase a la televisión tras su paso por Los Soprano (1999), el aclamado drama mafioso considerado una de las series más influyentes de las últimas décadas.

Lee además
HBO Max aumenta sus precios: cuánto costará la suscripción desde octubre de 2025
Streaming

HBO Max aumenta sus precios: cuánto costará la suscripción desde octubre de 2025
HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina video
Estreno imperdible

HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

La pista que reforzaría la llegada de esta producción sobre el polémico programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) surgió tras la adquisición de los derechos del libro de Lisle por parte de Riverain Pictures, la productora de Chase, que actualmente mantiene conversaciones con HBO para su adaptación.

Película - HBO Max (1)
El libro que sustenta la serie se public&oacute; en 2025.

El libro que sustenta la serie se publicó en 2025.

La sinopsis de la serie se desarrollaría como un thriller dramático centrado en el infame químico y espía Sidney Gottlieb, conocido como “el Hechicero Negro”, quien estuvo al mando del programa psicodélico y secreto del gobierno estadounidense, donde se realizaron experimentos de control mental en personas durante la Guerra Fría.

En la vida real, este proyecto de la CIA se llevó a cabo entre las décadas de 1950 y 1960, cuando el gobierno norteamericano impulsó un plan para contrarrestar la influencia soviética y china mediante técnicas de lavado de cerebro que incluían drogas potentes, hipnosis e incluso tortura, con o sin el consentimiento de los participantes.

Aunque aún no tiene fecha de estreno oficial, se confirmó que Nicole Lambert acompañará a Chase como productora ejecutiva del proyecto televisivo.

Qué películas o series adaptaron el Proyecto MKUltra

Wormwood (2017)

  • Una miniserie documental y drama que investiga la misteriosa muerte de Frank Olson y vincula los hechos al MKUltra. Está disponible en Netflix.

MK Ultra (2022)

  • Thriller basado en una historia real sobre experimentos con control mental realizados por la CIA a inicios de los años 60.

American Mind Control: MK Ultra (2015)

  • Documental que explora los oscuros experimentos del MKUltra mediante drogas, hipnosis y tortura, durante la Guerra Fría.
Temas
Seguí leyendo

La nueva película de Netflix que explora los horrores de una guerra nuclear

Netflix prepara el estreno de Emily en París 5: fecha confirmada y nuevos detalles

¿Cuándo se estrena Maxton Hall 2 en Prime Video?

Qué se sabe sobre La resurrección de Cristo, la nueva película de Mel Gibson

Netflix estrena "El monstruo de Florencia": el caso real que conmocionó a Italia

Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

Del libro a la pantalla: adaptaciones exitosas y fracasos memorables

La insólita serie sobre un caso de drogas que sacudió a una pequeña isla de Portugal

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix prepara el estreno de Emily en París 5: fecha confirmada y nuevos detalles video
Streaming

Netflix prepara el estreno de Emily en París 5: fecha confirmada y nuevos detalles

Las Más Leídas

El siniestro ocurrió en Carlos Paz y América de Godoy Cruz.
tragedia

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Mañana de tensión en el hospital Gailhac de Las Heras. 
acusaciones a la municipalidad

Revuelo en el hospital Gailhac de Las Heras por una ola de multas de tránsito al personal

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La cifra de la estafa aumenta a 180 millones de pesos
Los dueños siguen prófugos

Causa Megatecnología: crecen las denuncias por estafa y confirman prisión preventiva para una detenida

El oficialismo provincial tuvo su acto de cierre de campaña video
Cierre de campaña

Cornejo y Petri le pusieron números a un resultado "satisfactorio" para el domingo

Te Puede Interesar

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática
Balance

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: cerca del 40% de los alumnos desaprobó Matemática

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo, esta vez, en Guaymallén. 
prevención del delito

Nuevo mega operativo de la Policía de Mendoza en Guaymallén: los resultados

Por Pablo Segura