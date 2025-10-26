'La agente encubierta', la serie criminal de Netflix que promete conquistar en 6 capítulos

En una apuesta fuerte, Netflix estrenará pronto la serie 'La agente encubierta' , una producción danesa creada por Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed . La historia combina espionaje y secretos familiares, evocando los clásicos thrillers de Hollywood , pero con un inconfundible toque escandinavo.

La nueva serie estará disponible en la plataforma el 27 de octubre y contará con seis episodios , que prometen mantener la tensión de principio a fin.

Tea , una destacada agente policial , recibe la misión de infiltrarse en una poderosa organización criminal . Para cumplir su objetivo, deberá renunciar a su identidad y desmantelar la banda desde adentro, a través del vínculo con la esposa del líder , quien también vive atrapada en un entorno de violencia y miedo .

Sin embargo, la misión toma un giro inesperado cuando Tea comienza a desviarse del plan y busca proteger a la mujer , lo que la coloca en el centro de traiciones, secretos y una constante tensión que amenaza su vida .

Serie - Netflix (1) La serie estará disponible desde el próximo 27 de octubre. Foto: web

¿Está basada en hechos reales?

Dirigida por Samanou Acheche Sahlstrøm y Kasper Barfoed, la serie destaca por su enfoque en el crimen y la violencia, aunque no existen registros que indiquen que esté inspirada en una historia real. Aun así, la producción plantea diversos temas de debate para el público.

Uno de los más relevantes es la violencia de pareja y el control que ejerce el antagonista, donde la protagonista enfrenta un dilema entre cumplir su deber o salvar a alguien que, aunque víctima, podría tener un rol clave dentro del crimen organizado.

Con un alto nivel de realismo y una tensión constante, 'La agente encubierta' propone una reflexión sobre los límites de la lealtad, la empatía y las decisiones morales en situaciones extremas.

Reparto de la serie

Clara Dessau: Tea

Tea Nicolas Bro: Folke

Folke Afshin Firouzi: Miran

Miran Soheil Bavi: Yasin

Yasin Dan Boie Kratfeldt: Niko

Niko Josephine Abeba: Patricia

Patricia Klaus Tange: Jensen

Jensen Maria Cordsen: Ashley

Más de Clara Dessau: películas y series

En películas:

Psychosia (2019)

Una investigadora obsesiva en el campo del suicidio es enviada a un hospital psiquiátrico para tratar a una joven paciente suicida; al entablar una relación íntima con ella durante las conversaciones nocturnas, descubre que nada es lo que parece.

Duty Free (2024)

Una comedia dramática danesa sobre un grupo de trabajadores en una tienda de duty free que lidian con las presiones del comercio internacional, los dilemas éticos y las relaciones personales en un ambiente turbulento.

En series:

Den som dræber – Fanget af mørket (2019-2023):

Un equipo policial danés investiga una serie de homicidios perpetrados con un modus operandi repetitivo; mientras persiguen al asesino, los detectives comienzan a cuestionar sus propias convicciones y oscuridades interiores

Tráiler de 'La agente encubierta'