Cuándo llega a Disney+ la nueva película 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'

Finalmente, Disney+ sumará a su catálogo el éxito más reciente de Marvel , ' Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos ', aunque su llegada no será durante octubre . La película forma parte del MCU y marca el camino hacia el cierre de la quinta fase con ' Avengers: Doomsday ', que se estrenará a fines de 2026 .

A partir del 5 de noviembre , la plataforma del ratón animado pondrá disponible la versión oficial del MCU de Los 4 Fantásticos , protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach . La dirección está a cargo de Matt Shakman , conocido por sus trabajos en WandaVision ( 2021 ) y Game of Throne s ( 2011 ).

Streaming HBO Max estrena 'La hora de la desaparición', la película de terror más impactante de 2025

Estrenada a mediados de julio de 2025 , la película se encuentra entre los 10 estrenos más taquilleros del año , con una recaudación total de 521 millones de dólares , gracias a su estilo retrofuturista y su fidelidad a los cómics de Stan Lee y Jack Kirby .

La historia se sitúa en los años 60 , cuando un grupo de personas adquiere poderes tras un viaje al espacio exterior. Mientras combinan sus vidas personales con su labor como héroes en la Tierra , deben enfrentarse a Galactus , un ser espacial decidido a destruirlos y arrasar el planeta . Unidos por la familia y la esperanza, luchan para detenerlo .

La nueva película de Marvel está entre las 10 más taquilleras del 2025.

Alerta por spoilers: conexión con 'Avengers: Doomsday'

La película de Los 4 Fantásticos es clave para el desarrollo de la sexta fase del MCU, ya que prepara el camino para una nueva entrega que podría alcanzar un éxito similar al de Avengers: Infinity War. La película de Shakman plantea que la familia fantástica lidere un nuevo grupo de héroes contra Doctor Doom, villano clásico de Marvel, interpretado por Robert Downey Jr.

La primera conexión se muestra en la última escena post-créditos de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos', donde Sue pasa tiempo con su hijo Franklin, hasta que su tranquilidad se ve interrumpida por un misterioso encapuchado verde (Doom). En la escena final, la Mujer Invisible invoca sus poderes para enfrentarlo.

Según los cómics, Franklin, hijo de Sue y Reed, posee un poder inmenso capaz de manipular la realidad y representar un peligro para todo el universo. Doctor Doom intentará aprovechar su poder para gobernar con mano de hierro, preparando el terreno para 'Avengers: Doomsday', que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Película - Disney+ (2) 'Avengers Doomsday' despierta expectativas por el regreso de Robert Downey Jr. Foto: web

Reparto de la película

Pedro Pascal: Reed Richards - Mr. Fantástico

Reed Richards - Mr. Fantástico Vanessa Kirby: Susan Storm - Mujer Invisible

Susan Storm - Mujer Invisible Ebon Moss-Bachrach: Ben Grimm - The Thing

Ben Grimm - The Thing Joseph Quinn: Johnny Storm - Antorcha Humana

Johnny Storm - Antorcha Humana Julia Garner: Shalla-Bal - Silver Surfer

Shalla-Bal - Silver Surfer Ralph Ineson: Galactus

Tráiler de "Los 4 Fantásticos: primeros pasos"