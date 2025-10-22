HBO Max aumenta sus precios: cuánto costará la suscripción desde octubre de 2025

Aunque rara vez aplica aumentos, la plataforma de streamingHBO Max informó a sus usuarios que incrementará el precio de sus suscripciones a partir del 21 de octubre. Este será el tercer ajuste en los últimos tres años, y en Argentina tendrá un impacto directo por la suba del dólar.
HBO Max sube sus precios en octubre: cómo será el aumento en Argentina
Desde el 21 de octubre de 2025, Max modificará los valores de sus distintos planes. Según la comunicación oficial, el cambio se reflejará en la próxima fecha de facturación -a partir del 20 de noviembre- para los suscriptores mensuales. En el caso de los planes anuales, el incremento se aplicará al momento de la renovación, con un aviso previo de un mes.