22 de octubre de 2025
Qué se sabe sobre La resurrección de Cristo, la nueva película de Mel Gibson

Con fecha de estreno programada en cines, aunque sin el regreso de Jim Caviezel, se confirmó que la secuela contará con un presupuesto de 100 millones de dólares.

 Por Luis Calizaya

Pasaron más de dos décadas para esperar una continuación de La pasión de Cristo, la película religiosa que convirtió a Mel Gibson, no solo en un actor experimentado de Hollywood, sino también en un director capaz de recrear con crudeza una historia cristiana. Aunque en su momento generó grandes controversias, pocos esperaban el anuncio de una secuela para 2027.

Si bien se sabe poco sobre la trama principal y su enfoque, basta con leer los capítulos correspondientes de la Biblia para anticipar parte de la historia. Gibson confirmó que se encuentra en la producción de La resurrección de Cristo, con novedades particulares.

Mel Gibson anuncia La resurrección de Cristo: qué se sabe hasta ahora

Con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, más del doble de los 30 millones de la primera entrega, esta secuela se perfila como uno de los proyectos independientes más costosos de la actualidad, según reporta Deadline.

Otro dato confirmado es la fecha de estreno. La película se filma actualmente en Roma, y se espera que la primera parte se estrene en cines el Viernes Santo, 26 de marzo de 2027, y la segunda parte para el Día de la Ascensión, 40 días después.

Ante el misterio total, la producci&oacute;n de Gibson conf&iacute;a en que ser&aacute; un &eacute;xito en 2027.

Respecto a la trama, se sabe que retomará la crucifixión y resurrección de Cristo, incorporando elementos fantásticos sobre la caída de los ángeles y el descenso al infierno. Incluso los distribuidores desconocen el guion final, por lo que quienes adquieran los derechos de distribución deberán confiar en la visión del productor de 69 años.

El elevado presupuesto, según rumores, se debe a escenas que mostrarán batallas entre ángeles y demonios, así como otras fuerzas del bien y del mal en distintos reinos. Para facilitar la comprensión de la audiencia, gran parte de los diálogos se realizará en inglés, o en español para Latinoamérica, en lugar de arameo y hebreo como en la versión original.

En cuanto al reparto, destacan la ausencia de Jim Caviezel y Monica Bellucci. La producción ha elegido nuevos actores: Jaakko Ohtonen interpretará a Jesús, Mariela Garriga será María Magdalena, Pier Luigi Pasino encarnará a Pedro y Riccardo Scamarcio asumirá el rol de Poncio Pilato.

Taquillera pero polémica: el legado de La pasión de Cristo

La película original recaudó más de 600 millones de dólares a nivel internacional, superando su presupuesto de 30 millones y convirtiéndose en un éxito de taquilla. Sin embargo, también generó polémica por promover el antisemitismo, mostrar violencia gráfica excesiva y presentar imprecisiones históricas.

Hoy, la producción de La resurrección de Cristo confía en repetir el éxito gracias a los debates políticos y religiosos actuales, potenciados por las redes sociales.

Por Cristian Pérez Barceló