15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Estreno imperdible

HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

El nuevo documental de Jesse y Joy llega a HBO Max con una historia íntima y emotiva. Descubrí cómo y dónde verlo desde Argentina.

HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

 Por Analía Martín

La serie documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” ya está disponible en HBO Max y promete emocionar a los fans argentinos con una mirada profunda sobre la vida del famoso dúo mexicano. En cuatro episodios, el proyecto recorre su historia personal, los desafíos que enfrentaron y el origen de las canciones que marcaron su carrera.

Un retrato íntimo de los hermanos Huerta

Producido por Mandarina Contenidos, la misma productora detrás de éxitos como El amor después del amor (Netflix), este documental ofrece un acceso inédito al universo de los hermanos Jesse y Joy Huerta, quienes desde 2005 conquistaron la escena musical latina con su estilo pop y letras cargadas de emoción.

Lee además
Netflix revela el oscuro secreto del asesino BTK en ‘Mi padre, el asesino BTK’ video
Streaming

Netflix revela el oscuro secreto del asesino BTK en 'Mi padre, el asesino BTK'
Netflix suma podcasts a su plataforma: cuándo llegará la nueva función
Streaming

Netflix suma podcasts a su plataforma: cuándo llegará la nueva función

La serie documental revela momentos nunca antes contados, desde su infancia hasta los desafíos que casi truncaron su carrera. Con testimonios de familiares, amigos y figuras del espectáculo, el proyecto busca mostrar el lado humano detrás de los artistas que emocionaron con temas como ¡Corre! o La de la mala suerte.

Embed

Cuándo y dónde ver el documental en Argentina

El estreno oficial del documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” fue el 25 de septiembre y ya puede verse en HBO Max, tanto en su versión por streaming como en los canales de televisión por cable asociados a la plataforma. En Argentina, los suscriptores pueden acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin restricciones de horario ni región.

Además, la producción cuenta con una calidad cinematográfica que refleja el sello distintivo de Mandarina, con una narrativa que combina emoción, música y confesiones personales. Cada episodio explora una etapa distinta: los inicios, la fama, las crisis y la reconciliación con sus raíces familiares.

Jesse y Joy: una historia de unión y talento

Desde su debut con el álbum Esta es mi vida (2006), el dúo ha cosechado seis Premios Grammy Latinos y un Grammy estadounidense, consolidándose como referentes del pop latino. Aunque en 2019 surgieron rumores de separación, ambos artistas han aclarado que su vínculo familiar y artístico sigue más fuerte que nunca.

Con más de 15 años de trayectoria, Jesse y Joy lograron conectar con generaciones de fans a través de letras sinceras y melodías memorables. Ahora, con este documental, los espectadores podrán conocer la historia completa detrás de sus canciones más emblemáticas.

El estreno de Lo que nunca dijimos representa una oportunidad única para descubrir cómo se forjó la identidad musical de uno de los dúos más queridos de América Latina. Con una propuesta emotiva y visualmente impecable, HBO Max invita a los argentinos a revivir los momentos más intensos de Jesse y Joy, en un viaje que combina nostalgia, música y verdad.

Temas
Seguí leyendo

La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil

Fans de One Piece: Netflix revela adelanto de la nueva temporada

Mirada Oeste 2025: Mendoza celebra su cine con proyecciones y nuevas competencias

Confirman dónde ver la serie One Punch Man temporada 3 y cuándo llega a Argentina

La nueva película de Netflix con Keira Knightley promete tensión y misterio

Ranking Netflix Argentina: las series y películas más vistas de la semana

Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de "Monstruo"

Series para maratonear el fin de semana largo: de la comedia al thriller, las opciones imperdibles

LO QUE SE LEE AHORA
La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil video
Streaming

La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil

Las Más Leídas

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

Te Puede Interesar

Mansa Bodega, en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000.
Enoturismo

"Mansa Bodega", en marcha: qué ofrecen las más de 50 bodegas de Mendoza por $15.000

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Septiembre de crisis

Inflación en alza, consumo en crisis: el doble golpe de la recesión

Por Marcelo López Álvarez
El valor total de la mercancía incautada ascendió a $7.602.437, sin considerar los derechos aduaneros
Qué escondía

Un camionero mendocino fue detenido en Los Libertadores por un hallazgo millonario

Por Sitio Andino Policiales