HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

La serie documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” ya está disponible en HBO Max y promete emocionar a los fans argentinos con una mirada profunda sobre la vida del famoso dúo mexicano. En cuatro episodios, el proyecto recorre su historia personal, los desafíos que enfrentaron y el origen de las canciones que marcaron su carrera.

Producido por Mandarina Contenidos , la misma productora detrás de éxitos como El amor después del amor (Netflix), este documental ofrece un acceso inédito al universo de los hermanos Jesse y Joy Huerta , quienes desde 2005 conquistaron la escena musical latina con su estilo pop y letras cargadas de emoción.

La serie documental revela momentos nunca antes contados , desde su infancia hasta los desafíos que casi truncaron su carrera. Con testimonios de familiares, amigos y figuras del espectáculo, el proyecto busca mostrar el lado humano detrás de los artistas que emocionaron con temas como ¡Corre! o La de la mala suerte.

El estreno oficial del documental “Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos” fue el 25 de septiembre y ya puede verse en HBO Max , tanto en su versión por streaming como en los canales de televisión por cable asociados a la plataforma. En Argentina, los suscriptores pueden acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet, sin restricciones de horario ni región.

Además, la producción cuenta con una calidad cinematográfica que refleja el sello distintivo de Mandarina, con una narrativa que combina emoción, música y confesiones personales. Cada episodio explora una etapa distinta: los inicios, la fama, las crisis y la reconciliación con sus raíces familiares.

Jesse y Joy: una historia de unión y talento

Desde su debut con el álbum Esta es mi vida (2006), el dúo ha cosechado seis Premios Grammy Latinos y un Grammy estadounidense, consolidándose como referentes del pop latino. Aunque en 2019 surgieron rumores de separación, ambos artistas han aclarado que su vínculo familiar y artístico sigue más fuerte que nunca.

Con más de 15 años de trayectoria, Jesse y Joy lograron conectar con generaciones de fans a través de letras sinceras y melodías memorables. Ahora, con este documental, los espectadores podrán conocer la historia completa detrás de sus canciones más emblemáticas.

El estreno de Lo que nunca dijimos representa una oportunidad única para descubrir cómo se forjó la identidad musical de uno de los dúos más queridos de América Latina. Con una propuesta emotiva y visualmente impecable, HBO Max invita a los argentinos a revivir los momentos más intensos de Jesse y Joy, en un viaje que combina nostalgia, música y verdad.