Cuándo se estrena en Netflix '50 segundos', el documental sobre Fernando Báez Sosa

El caso de Fernando Báez Sosa conmocionó al país a comienzos de 2020, cuando un grupo de jóvenes lo atacó a golpes hasta causarle la muerte . Aunque hoy gran parte de los responsables cumple su condena en prisión, el hecho vuelve a cobrar relevancia con el estreno del emotivo documental que Netflix lanzará bajo el título “50 segundos” .

Con material de archivo, fotos, videos y reconstrucciones ficcionales, el próximo jueves 13 de noviembre se estrenará el documental que reconstruye el crimen de Fernando Báez Sosa , el joven de 18 años que fue atacado por un grupo de ocho rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, en enero de 2020 .

El anuncio fue realizado por Netflix a través de un tráiler que, además de incluir imágenes inéditas, muestra los testimonios exclusivos de testigos del hecho, así como de jueces, policías y abogados, entre ellos, Fernando Burlando , que participaron del proceso judicial.

También aparecen los relatos de sus padres , Graciela Sosa y Silvino Báez , quienes cuentan en primera persona cómo recibieron la dolorosa noticia y cómo enfrentan la pérdida de su hijo en la actualidad.

En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental… pic.twitter.com/4TYoy8rEMo

El documental está dirigido por Lucas Bucci, quien propone una mirada que trasciende el hecho policial para abordar el impacto social y judicial del caso. El título hace referencia al breve lapso, 50 segundos, que duró el brutal ataque ocurrido hace casi cinco años.

La polémica con los rugbiers continúa: preparan su propio documental

Según trascendió a fines del año pasado, comenzó a circular el rumor de que Netflix planeaba estrenar en marzo de 2025 un nuevo documental con una propuesta polémica que generó rechazo entre gran parte del público. El proyecto incluiría los testimonios de cuatro de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Aunque aún se desconoce el estado actual de la producción, se supo que la productora chilena Fábula estaría a cargo de realizar varios capítulos. Con el apoyo del abogado defensor de los acusados, Hugo Tomei, la serie no contaría con la participación de Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz.

Por su parte, Alejandra Sarmiento, representante de Fábula en Argentina, intentó contactar a los padres de los jóvenes para sumar sus testimonios. Sin embargo, algunos rechazaron la propuesta por temor a que el proyecto busque favorecer la estrategia judicial de Tomei.

El enfoque del documental se centraría en las presuntas “arbitrariedades judiciales” que los acusados habrían enfrentado durante el proceso, ofreciendo una versión alternativa de los hechos que no es compartida por todos los condenados ni por sus familias.

El tráiler de “50 segundos”