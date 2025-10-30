30 de octubre de 2025
Sitio Andino
Las que son historia

Las películas que conquistaron los principales festivales internacionales de cine

 Por Luis Calizaya

El cine es uno de los medios más eficaces para reflejar el mundo que deseamos conocer o mejorar. Sin importar el género, cada película ofrece una visión única sobre distintos temas, dejando una marca tanto en el público como en la crítica, y recibiendo reconocimiento en academias y festivales internacionales de renombre.

Las películas más premiadas en la historia del cine internacional

Detrás de cada aplauso en la alfombra roja hay talento, esfuerzo y reconocimiento. Estas son las 10 películas que arrasaron en festivales internacionales, desde Cannes y Venecia hasta los Oscar y BAFTA:

1. Titanic (1997, EE.UU.)

Dirigida por James Cameron, narra la historia de Rose, una aristócrata, y Jack, un plebeyo, en un romance que se desarrolla en el viaje inaugural del Titanic, cuyo trágico hundimiento define la trama.

titanic.jpg
'Titanic' se encuentra disponible en Disney+.

'Titanic' se encuentra disponible en Disney+.

Recaudó 1.843 millones de dólares en taquilla mundial y ganó 11 Óscars, incluyendo Mejor Película, Director y Fotografía, además de 4 Globos de Oro y un total de 91 premios internacionales.

2. Ben-Hur (1959, EE.UU.)

Este épico drama de William Wyler relata la venganza de Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano. Ganó 11 Óscars, 3 Globos de Oro y un BAFTA a la Mejor Película de habla no inglesa, destacando por su legendaria carrera de cuadrigas.

3. El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003, EE.UU./Nueva Zelanda)

Con 11 Óscars (de 11 nominaciones), 4 Globos de Oro y 4 BAFTA, concluye la trilogía de Peter Jackson con Frodo y Sam destruyendo el Anillo Único mientras Aragorn lidera la batalla final en la Tierra Media.

Película - El Señor de los Anillos
'El Se&ntilde;or de los Anillos: El Retorno del Rey' est&aacute; disponible en HBO Max.

'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' está disponible en HBO Max.

4. West Side Story (1961, EE.UU.)

Musical inspirado en Romeo y Julieta, donde dos pandillas de Nueva York se enfrentan mientras Tony y María se enamoran. Ganó 10 Óscars de 11 nominaciones y un Globo de Oro, consolidándose como un referente cultural en la integración de música y narrativa social.

5. Lo que el viento se llevó (1939, EE.UU.)

Épica romántica ambientada durante la Guerra de Secesión, sigue la vida de Scarlett O’Hara. Obtuvo 10 Óscars (8 competitivos y 2 honoríficos) y se convirtió en un ícono del cine clásico estadounidense.

6. El último emperador (1987, China/Italia/Reino Unido/Francia)

Biopic de Puyi, el último emperador de China. Ganó 9 Óscars, incluyendo Mejor Película y Director, destacando como la única película de habla no inglesa en lograr este reconocimiento y consolidando el cine internacional en Hollywood.

Película - El último emperador
La pel&iacute;cula se encuentra disponible solo en Mubi.

La película se encuentra disponible solo en Mubi.

7. El paciente inglés (1996, Reino Unido/EE.UU.)

Drama romántico en la Segunda Guerra Mundial, centrado en Ralph Fiennes y Kristin Scott Thomas. Ganó 9 Óscars, incluyendo Mejor Película y Director, y destacó por su fotografía y banda sonora.

8. Gandhi (1982, Reino Unido/India/Egipto)

Biografía de Mahatma Gandhi, líder pacifista que guió la independencia de India. Ganó 8 Óscars, incluido Mejor Actor (Ben Kingsley) y Mejor Director, consolidando la importancia de las historias históricas y biográficas en Hollywood.

9. Quién quiere ser millonario (2008, Reino Unido/India)

Dirigida por Danny Boyle, narra la historia de Jamal, un joven de Mumbai que participa en un concurso televisivo, reviviendo su dura vida. Ganó 8 Óscars, 4 Globos de Oro y varios BAFTA, destacando la visibilidad del cine indio internacionalmente.

Embed - SLUMDOG MILLIONAIRE - Trailer español

10. Todo en todas partes al mismo tiempo (2022, EE.UU.)

Aventuras surrealistas de Evelyn Wang enfrentando un multiverso. Ganó 7 Óscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz (Michelle Yeoh), además de Globos de Oro y SAG. Su originalidad y diversidad marcó un hito en Hollywood.

