Las películas que conquistaron los principales festivales internacionales de cine

El cine es uno de los medios más eficaces para reflejar el mundo que deseamos conocer o mejorar . Sin importar el género, cada película ofrece una visión única sobre distintos temas , dejando una marca tanto en el público como en la crítica , y recibiendo reconocimiento en academias y festivales internacionales de renombre.

Detrás de cada aplauso en la alfombra roja hay talento, esfuerzo y reconocimiento. Estas son las 10 películas que arrasaron en festivales internacionales, desde Cannes y Venecia hasta los Oscar y BAFTA :

Dirigida por James Cameron, narra la historia de Rose, una aristócrata, y Jack, un plebeyo, en un romance que se desarrolla en el viaje inaugural del Titanic, cuyo trágico hundimiento define la trama.

Recaudó 1.843 millones de dólares en taquilla mundial y ganó 11 Óscars, incluyendo Mejor Película, Director y Fotografía, además de 4 Globos de Oro y un total de 91 premios internacionales.

2. Ben-Hur (1959, EE.UU.)

Este épico drama de William Wyler relata la venganza de Judah Ben-Hur, un príncipe judío traicionado por su amigo romano. Ganó 11 Óscars, 3 Globos de Oro y un BAFTA a la Mejor Película de habla no inglesa, destacando por su legendaria carrera de cuadrigas.

3. El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003, EE.UU./Nueva Zelanda)

Con 11 Óscars (de 11 nominaciones), 4 Globos de Oro y 4 BAFTA, concluye la trilogía de Peter Jackson con Frodo y Sam destruyendo el Anillo Único mientras Aragorn lidera la batalla final en la Tierra Media.

Película - El Señor de los Anillos 'El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey' está disponible en HBO Max. Foto: web

4. West Side Story (1961, EE.UU.)

Musical inspirado en Romeo y Julieta, donde dos pandillas de Nueva York se enfrentan mientras Tony y María se enamoran. Ganó 10 Óscars de 11 nominaciones y un Globo de Oro, consolidándose como un referente cultural en la integración de música y narrativa social.

5. Lo que el viento se llevó (1939, EE.UU.)

Épica romántica ambientada durante la Guerra de Secesión, sigue la vida de Scarlett O’Hara. Obtuvo 10 Óscars (8 competitivos y 2 honoríficos) y se convirtió en un ícono del cine clásico estadounidense.

6. El último emperador (1987, China/Italia/Reino Unido/Francia)

Biopic de Puyi, el último emperador de China. Ganó 9 Óscars, incluyendo Mejor Película y Director, destacando como la única película de habla no inglesa en lograr este reconocimiento y consolidando el cine internacional en Hollywood.

Película - El último emperador La película se encuentra disponible solo en Mubi. Foto: web

7. El paciente inglés (1996, Reino Unido/EE.UU.)

Drama romántico en la Segunda Guerra Mundial, centrado en Ralph Fiennes y Kristin Scott Thomas. Ganó 9 Óscars, incluyendo Mejor Película y Director, y destacó por su fotografía y banda sonora.

8. Gandhi (1982, Reino Unido/India/Egipto)

Biografía de Mahatma Gandhi, líder pacifista que guió la independencia de India. Ganó 8 Óscars, incluido Mejor Actor (Ben Kingsley) y Mejor Director, consolidando la importancia de las historias históricas y biográficas en Hollywood.

9. Quién quiere ser millonario (2008, Reino Unido/India)

Dirigida por Danny Boyle, narra la historia de Jamal, un joven de Mumbai que participa en un concurso televisivo, reviviendo su dura vida. Ganó 8 Óscars, 4 Globos de Oro y varios BAFTA, destacando la visibilidad del cine indio internacionalmente.

Embed - SLUMDOG MILLIONAIRE - Trailer español

10. Todo en todas partes al mismo tiempo (2022, EE.UU.)

Aventuras surrealistas de Evelyn Wang enfrentando un multiverso. Ganó 7 Óscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Actriz (Michelle Yeoh), además de Globos de Oro y SAG. Su originalidad y diversidad marcó un hito en Hollywood.