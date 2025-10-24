24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 24 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 24 de octubre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 24 de octubre.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 24 de octubre.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este viernes 24 de octubre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 23 de octubre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de octubre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy miércoles 22 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9 a 18.
  • Ingreso a Argentina: de 9 a 19.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 21 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 20 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 19 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 18 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 14 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de octubre
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 23 de octubre

Las Más Leídas

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Alerta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Daniel Zalazar fue condenado a prisión perpetua por cometer el femicidio de su pareja, la tía y la abuela de la joven
Dolor y memoria

Se cumplen nueve años del triple femicidio del barrio Trapiche: un caso que conmocionó a Mendoza

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial.
el tránsito está interrumpido

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental para ordenar su crecimiento.
POTENCIAL

Cacheuta tendrá un nuevo plan urbano, turístico y ambiental: en qué consiste

Te Puede Interesar