La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

La Provincia de Mendoza se sumó al “Convenio de Cooperación y Adhesión al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta de las Fuerzas Policiales y de Seguridad (Renac)”, que tiene el objetivo de intercambiar información con el Gobierno nacional respecto a los agentes sancionados .

Este miércoles, a través del decreto 2059 publicado en el Boletín Oficial, se aprobó el acuerdo firmado el pasado 17 de julio entre Mercedes Rus , ministra de Seguridad y Justicia, y Patricia Bullrich , titular del Ministerio de Seguridad Nacional, con la intención de evitar que agentes penalizados sean reincorporados en otras jurisdicciones.

El convenio busca garantizar el intercambio de información sobre antecedentes disciplinarios y sanciones expulsivas aplicadas a efectivos policiales . La Provincia se compromete a incorporar al registro nacional los datos de los miembros de sus fuerzas que hayan recibido sanciones de carácter expulsivo o medidas segregativas en los últimos diez años , así como las que se impongan en adelante.

De esta manera, Mendoza aportará y podrá acceder a información unificada sobre bajas y sanciones dentro del sistema policial, con el objetivo de reforzar los controles internos, mejorar la transparencia institucional y evitar que agentes con antecedentes negativos sean reincorporados en otras jurisdicciones , dice el decreto.

Cómo se implementará

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza designará personal autorizado para operar dentro de la plataforma del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), en el módulo correspondiente al Registro Nacional de Antecedentes de Conducta del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad. Estos agentes serán los encargados de cargar la información al sistema y comunicar al Ministerio de Seguridad de la Nación la nómina de quienes cuenten con acceso habilitado.

Luego, la Provincia realizará la carga de los datos mediante el TAD, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que utiliza la Administración Pública Nacional. La tarea se efectuará siguiendo los procedimientos establecidos en el convenio.

policia de mendoza

Para garantizar una adecuada ejecución del acuerdo, ambas partes designarán autoridades de enlace. En el caso de la Nación, el responsable será el titular de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad, mientras que Mendoza deberá remitir en un plazo de diez días la designación de su autoridad de enlace y responsable institucional, con el fin de coordinar la implementación del sistema y los procesos de intercambio de información, señala el decreto.

Resguardo de información

El convenio también establece que la información contenida en el RE.NA.C. solo podrá ser utilizada para el cumplimiento de las funciones específicas de cada organismo. Queda prohibida su difusión o uso con otros fines, y se deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad y custodia de los datos, de acuerdo con la normativa.

Los antecedentes cargados en el registro serán considerados “datos personales” conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales. En ese contexto, tanto la Nación como la Provincia deberán resguardar la información con un tratamiento especial que asegure su correcta conservación y uso responsable.