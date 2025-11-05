5 de noviembre de 2025
Viajar a Buenos Aires desde Mendoza será más barato: nuevo descuento del 20% en pasajes

Los residentes de Mendoza podrán acceder a un 20% de descuento en pasajes de esa ruta, válido hasta diciembre de 2026. Cómo acceder al beneficio.

Anunciaron beneficios para pasajeros de Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Turismo

Los mendocinos tendrán un beneficio exclusivo para viajar a Buenos Aires: la aerolínea Flybondi y la agencia Almundo anunciaron un 20% de descuento en pasajes de cabotaje, disponible en toda la red de tiendas físicas de la compañía.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, junto a representantes de ambas firmas.

Cómo acceder al descuento de pasajes entre Buenos Aires y Mendoza

El beneficio aplica para la ruta Mendoza–Buenos Aires, tanto para ida o ida y vuelta, y sin restricciones de temporada. Estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá gestionarse en las tiendas de Almundo ubicadas en Mendoza Plaza Shopping, Peatonal, Portal Los Andes y Lomas Plaza Comercial.

Flybondi Mendoza 5
Descuentos en pasajes de Flybondi entre Mendoza y Buenos Aires.

Para acceder, los pasajeros deberán acreditar residencia en la provincia al momento de la compra, presentando el DNI. El descuento no aplica para residentes de la Ciudad ni la Provincia de Buenos Aires.

El descuento rige para todos los medios de pago, con beneficios adicionales para clientes de bancos provinciales.

“Una propuesta que sigue beneficiando a Mendoza”

Durante la presentación, Natalio Mema destacó que el acuerdo “consolida a Mendoza como plaza turística, pero también representa un beneficio para los mendocinos que viajan fuera de la provincia”.

Por su parte, Gabriela Testa señaló que “favorecer la conectividad es clave para el desarrollo económico y turístico, algo en lo que el gobernador Alfredo Cornejo insiste constantemente”.

Desde el sector privado, Juan García, director comercial de Almundo, remarcó que “esta alianza refuerza el compromiso de acercar oportunidades de viaje accesibles a todos los rincones del país”, mientras que Federico Pastori, director comercial de Flybondi, subrayó que el objetivo de la empresa es “dar la libertad de volar a cada vez más personas”.

Natalio Mema, Gabriela Testa, Flybondi, descuentos pasajes Mendoza-Buenos Aires 03-11-25
Natalio Mema y Gabriela Testa, en la presentación del programa de descuentos para pasajes de Mendoza a Buenos Aires.

