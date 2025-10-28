28 de octubre de 2025
La Ruta del Olivo: descubriendo la tradición olivícola mendocina

La provincia de Mendoza es perfecta para explorar fincas y fábricas de aceite de oliva. Conocé esta opción imperdible y todo lo que tiene para ofrecer.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de Mendoza es ideal para descubrir fincas y fábricas que producen deliciosos productos de olivo. En esta ocasión, Sitio Andino habló con Silvana Muñoz Polcan, una de las dueñas de "Miss Olivos", para que nos cuente todo sobre esta imperdible opción.

Miss Olivos, San Rafael
Miss Olivos, una opción imperdible en la provincia de Mendoza

Miss Olivos se encuentra sobre la Ruta N°144, en la localidad de Cuadro Benegas, departamento de San Rafael. Está a 230 km de la Ciudad de Mendoza, lo que equivale a casi tres horas de viaje en auto.

Sobre el origen del lugar, Silvina Muñoz contó: "Nació en plena pandemia. Somos tres amigas de Buenos Aires, cada una en una situación distinta. Marina, una de mis socias, se fue a cruzar los Andes a caballo. Cuando volvió, dijo 'vamos a ir a Mendoza'. Ahí empezamos a buscar un lugar y apareció esta finca con una fábrica de aceite de oliva abandonada. Nos encantó y decidimos seguir adelante. Nos mudamos a San Rafael y así comenzó el proyecto".

Miss Olivos, San Rafael (2)
Miss Olivos: una parada obligada para disfrutar del mundo del olivo

Con respecto al olivo, mencionó: "Bueno, la cosecha de la aceituna… Nosotros tenemos dos varietales: Arbequina y Frantoio. La mezcla de ambos da un aceite de sabor exquisito y de excelente calidad. La cosecha generalmente comienza a mediados de mayo, aunque este año empezó antes porque algunos varietales de ciertas fincas maduraron más temprano".

"El día de la cosecha, las aceitunas se llevan a la fábrica y se colocan en una batea, donde se separan las hojas y ramas. Luego se lavan y se pasan al molino, donde se trituran hasta formar una pasta que se amasa entre 40 minutos y una hora, según la temperatura y la condición de cada aceituna: si está seca, le falta agua o está en su punto óptimo. Cuando la pasta comienza a liberar una capa de aceite, se bombea a través de una manguera hacia el decanter, una máquina italiana que centrifuga y separa el aceite del orujo. Finalmente, el aceite se traslada a un tanque para decantar (no lo filtramos) y, una vez completado este proceso, puede comenzar el embotellado", añadió.

Cómo llegar a Miss Olivos

Embed

En relación a lo que busca promover la Ruta del Olivo, afirmó: "Es algo similar a la ruta del vino. Está dirigido a un público que busca experiencias diferentes, más enfocadas en la calidad, la salud y el bienestar. Por eso buscan aceites de alta calidad y máxima pureza, y además buscamos promover la parte turística".

"Bueno, en este momento no se están recibiendo visitas porque la fábrica está cerrada por refacciones. Probablemente, en verano se puedan retomar. No hay un horario fijo; por lo general se reserva un turno por teléfono y se coordina la visita. Igual, la visita es breve porque la fábrica es boutique: aunque la producción es bastante grande, el lugar es pequeño y se recorre rápido. Pero, aun así, es interesante conocerla", contó.

Miss Olivos, San Rafael (3)
Vistas increíbles en Miss Olivos

Por último, dijo: "Y, por otro lado, nosotras tenemos un hotel boutique que se encuentra al fondo, más allá de los olivos, con vista a la montaña. Forma parte del concepto de los hoteles bodegas, pero este es un hotel olivícola".

Además de Miss Olivos, Mendoza ofrece múltiples fincas y fábricas donde se pueden descubrir y disfrutar productos de olivo de alta calidad. ¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de nuestra provincia? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta tiene para ofrecerte.

