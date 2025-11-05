5 de noviembre de 2025
Obras de Mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 5 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles, Manuel Ignacio Molina, Adolfo Calle, Bombal y lateral sur de la Ruta Nacional N°7 y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 11.00hs

  • – En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 10.30 h.

  • – En calle Las Verbenas, en el barrio El Prado II y zonas aledañas; Buena Nueva. De 11.00 a 13.30 h.

Lavalle

  • – En calle Juan Manuel De la Reta entre Ruta Provincial N°24 y Dorrego; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle El Tambo, entre Rama N°05 y Administración; Tres de Mayo. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

  • – En la intersección de calles Rodríguez Peña y Rodríguez; Luzuriaga. De 11.15 a 13.30 h.

  • – En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En manzana B, C y D del barrio Las Torres y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 12.30 h.

Tupungato

  • – En calle San Pablo, entre La Pampa y Finca Zuccardi. Afecta estancia La Pampa; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos

  • – En carril Calise Nacional, entre calle Los Baños y prolongación calle El Baden. de 9.00 a 13.00 h.

  • – En Calle Muzaber, entre Florida y calle N°1, afecta finca La Eternidad y zonas aledañas; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En calle El Pasatiempo, hacia el norte de Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Los Coroneles, entre La Loma y central Los Coroneles; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En Ruta Nacional N°143, entre calles La Severina y Gatica; Los Claveles. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En Ruta Nacional N°143, entre calles El Toledano y El Chañaral; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.

  • – En calle El Toledano, entre Sarmiento y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.00 a 11.00 h.

  • – En calle Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes y áreas adyacentes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle San Rafael Arcángel, entre Tiburcio Benegas y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 11.00 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
semáforo sin luz microcentro
Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

