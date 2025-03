Escándalo en la TV: la guerra entre Maru Botana y Yanina Latorre no tiene tregua

"Estábamos todas tomando el té en la casa de Maru y yo estaba comiendo rogel. Se paró con una cara de odio y me dijo: '¿Sabés que me tenés cansada? ¿A quién le querés hacer creer que comés rogel y todo esto y no vomitás cuando llegás a tu casa? Vos querés ser la más linda, hoy no cenás, yo te voy a desenmascarar... sos anoréxica'", sostuvo Latorre sobre las fuertes palabras que le habría dicho Botana en ese entonces y que la marcaron.