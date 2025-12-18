La cuenta que muestra lo lejos que están los autos 0 km del salario argentino

Comprar un auto 0 km exige muchos salarios mínimos en Argentina.

Comprar autos 0KM en Argentina continúa siendo un objetivo difícil de alcanzar para gran parte de la población . Los precios de los vehículos nuevos se mantienen muy por encima del poder adquisitivo del trabajador promedio y consolidan una brecha que, lejos de achicarse, sigue siendo significativa.

Un análisis comparativo realizado por Maida Narváez, dimensiona esa distancia entre el precio del modelo 0 km más accesible del mercado con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

El cálculo se apoya en los valores oficiales actualizados a diciembre de 2025. El salario mínimo para un trabajador con jornada completa asciende a $334.800 , mientras que el auto más barato disponible en el mercado argentino es el Renault Kwid , con un precio de lista de $26.510.000 .

Ese monto contempla únicamente el valor base del vehículo y no incluye gastos adicionales habituales, como patentamiento, flete, seguro ni eventuales costos de financiación, lo que eleva aún más el desembolso final necesario para acceder a un 0 km.

Se requieren alrededor de 80 sueldos mínimos para cubrir el valor total del vehículo.

Subas generalizadas en el cierre de 2025

El cierre del año estuvo marcado por aumentos casi generalizados en el sector automotor. En ese contexto, el Hyundai HB20 fue el único de los modelos más accesibles que no registró incrementos de precio durante diciembre.

Según el relevamiento, los cinco autos 0 km más baratos del mercado al finalizar 2025 son: