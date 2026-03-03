3 de marzo de 2026
Sitio Andino
A tener en cuenta

Jubilaciones de marzo 2026: cómo queda la mínima tras los aumentos

Ya están definidos los montos actualizados de las jubilaciones. Conocé cuánto cobra la mínima en marzo 2026.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras la última actualización y con el bono, quedó definido el monto de las jubilaciones que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A continuación, te contamos cuál es el haber que corresponde al mes de marzo de 2026.

Atención jubilados: este es el nuevo monto de la mínima en marzo 2026

En marzo de 2026, la jubilación mínima tendrá un aumento del 2,88% y pasará a $369.600,88. Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $439.600,88.

La actualización se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente y se calcula a partir del índice de inflación de enero difundido por INDEC. El ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional.

Contrariamente, el haber máximo quedará fijado en $2.487.063,95, sin acceso al refuerzo adicional. El bono continúa congelado desde marzo de 2024 y solo alcanza a los haberes más bajos.

A continuación, el calendario de pagos de marzo, según el cronograma establecido por ANSES:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de marzo
  • Documentos terminados en 1: 10 de marzo
  • Documentos terminados en 2: 11 de marzo
  • Documentos terminados en 3: 12 de marzo
  • Documentos terminados en 4: 13 de marzo
  • Documentos terminados en 5: 16 de marzo
  • Documentos terminados en 6: 17 de marzo
  • Documentos terminados en 7: 18 de marzo
  • Documentos terminados en 8: 19 de marzo
  • Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

