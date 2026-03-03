Jubilaciones de marzo 2026: cómo queda la mínima tras los aumentos

Tras la última actualización y con el bono, quedó definido el monto de las jubilaciones que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A continuación, te contamos cuál es el haber que corresponde al mes de marzo de 2026.

En marzo de 2026 , la jubilación mínima tendrá un aumento del 2,88% y pasará a $369.600,88 . Con el bono extraordinario de $70.000 , el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $439.600,88 .

Se actualizó la jubilación mínima en marzo 2026

La actualización se aplica bajo el esquema de movilidad mensual vigente y se calcula a partir del índice de inflación de enero difundido por INDEC . El ajuste impacta en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones del sistema previsional.

Contrariamente, el haber máximo quedará fijado en $2.487.063,95 , sin acceso al refuerzo adicional. El bono continúa congelado desde marzo de 2024 y solo alcanza a los haberes más bajos.

A continuación, el calendario de pagos de marzo, según el cronograma establecido por ANSES:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9 de marzo

Documentos terminados en 1: 10 de marzo

Documentos terminados en 2: 11 de marzo

Documentos terminados en 3: 12 de marzo

Documentos terminados en 4: 13 de marzo

Documentos terminados en 5: 16 de marzo

Documentos terminados en 6: 17 de marzo

Documentos terminados en 7: 18 de marzo

Documentos terminados en 8: 19 de marzo

Documentos terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 20 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.