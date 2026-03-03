Industria autopartista: caída de la producción local y auge del "Made in China"

La industria autopartista argentina atraviesa una crisis que ya puede leerse en cada caja, bolsita o etiqueta que entrega la tradicional casa de repuestos cuando se realiza una compra. Y la crisis se escribe con solo tres palabras: Made in China .

Los datos de 2025 exhiben con claridad el cambio en la industria: las importaciones de componentes provenientes de China pasaron de 809,6 millones a 1.464 millones de unidades , un salto del 81% , mientras que en términos de valor el mercado creció de 9.244 millones a 10.319 millones de dólares . Detrás de las cifras se esconde una mutación más profunda: empresas que dejan de producir para convertirse en importadoras .

La combinación de apertura comercial y atraso relativo de los costos internos reconfiguró los incentivos. Fabricar en el país perdió rentabilidad frente a la alternativa de traer mercadería terminada desde Asia, con un dólar más que barato y la decisión del Gobierno de levantar todas las regulaciones y controles de calidad .

Así, las empresas y pymes autopartistas que producían en Argentina con calidad internacional ven insostenible la producción y comienzan a cambiar tornos por escritorios y operarios metalúrgicos por administrativos que por mail y WhatsApp piden contenedores enteros de todo tipo de repuestos .

image Las etiquetas Made in China se multiplican en las casas de repuestos y en la industria automotriz

Supervivencia empresaria

Para muchas de estas pymes, la decisión no responde a convicciones ideológicas, sino a balances contables y a una situación inevitable de supervivencia. El resultado es una rápida sustitución de producción nacional por la importación, tanto en los vehículos ensamblados como en el mercado de reposición.

La consecuencia directa es la erosión de la cadena de valor. Durante años, el entramado autopartista articuló a pequeñas y medianas empresas con grandes proveedores y terminales automotrices. Hoy, esa red comienza a deshilacharse.

Los datos laborales reflejan el impacto: el sector pasó de emplear cerca de 57.000 trabajadores en 2023 a unos 50.000 en 2024. Siete mil puestos menos en apenas un año dan cuenta de un ajuste que excede cualquier corrección marginal.

info autopartes1

Un resultado regresivo y dependencia China

El cambio más significativo es, sin embargo, de orden cultural y productivo. Empresas que hasta hace poco sostenían decenas de proveedores locales hoy reducen drásticamente esa red, reemplazándola por abastecimiento externo. La cadena se acorta dentro del país y se alarga fuera de él.

El cierre de la planta de SKF en Tortuguitas sintetiza el fenómeno: tras más de un siglo de producción local, la firma decidió abastecer el mercado argentino desde el exterior, manteniendo solo su estructura comercial y técnica. El saldo inmediato fue la pérdida de 145 empleos y el final de una etapa histórica.

La industria autopartista concentra integración tecnológica, empleo calificado y aprendizaje productivo. Cuando una planta se transforma en oficina comercial, el país pierde capacidades de diseño, ingeniería y desarrollo. Importar requiere menos trabajadores que fabricar, y esa asimetría se traslada al mercado laboral. Desde la perspectiva individual, la decisión empresaria puede ser racional; desde el punto de vista colectivo, la suma de decisiones racionales conduce a un resultado regresivo.

El fenómeno se inscribe además en un contexto de creciente dependencia comercial de China. En 2025, Argentina importó más desde ese país que desde cualquier otro, con un déficit bilateral de 7.266 millones de dólares entre enero y octubre. China explicó el 23,1% de las importaciones totales, con un aumento interanual del 61,3%.