4 de marzo de 2026
Sitio Andino
Fuerte desplome del agro: por qué la liquidación de divisas cayó 41% en febrero

El agro tuvo un mal febrero y el sector expresó su preocupación. Por su parte, Javier Milei destacó la importancia de la actividad en la apertura de sesiones.

Por Sitio Andino Economía

La actividad agroindustrial atraviesa un momento complejo. En febrero, la liquidación de divisas por exportaciones registró una caída interanual del 41%, mientras que en el acumulado del primer bimestre el retroceso alcanza el 26%, lo que implica una merma de US$1.115 millones respecto del mismo período del año pasado.

Los datos surgen del último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Según el reporte, durante febrero las empresas del sector liquidaron US$1.289 millones por ventas al exterior, lo que representa una baja del 30% en relación con los US$1.850,8 millones registrados en enero y un descenso del 41% frente a febrero de 2025, cuando se habían liquidado US$2.181,3 millones.

La actividad agroindustrial cayó en febrero de 2026 más del 40%.

La actividad agroindustrial cayó en febrero de 2026 más del 40%.

Una caída que contrasta con el optimismo oficial

La contracción en el ingreso de divisas se da en un contexto que contrasta con el discurso del Gobierno. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei volvió a destacar a la agroexportación como uno de los pilares del crecimiento económico.

“El sector agropecuario también tendrá su revolución: estamos en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual”, aseguró el mandatario en su exposición ante el Congreso de la Nación.

Las razones detrás de la caída en las liquidaciones

Desde Ciara-CEC explicaron que la baja registrada en febrero responde, en parte, a una fuerte reducción en la cantidad de días hábiles, que fueron apenas 15 en total, debido al feriado de Carnaval.

No obstante, el informe pone especial énfasis en el impacto de los paros nacionales convocados por los sindicatos aceiteros, que afectaron el normal funcionamiento del complejo exportador. Las cámaras empresarias señalaron que estas medidas de fuerza obedecieron a “motivos políticos ajenos a la industria”, vinculados a las deliberaciones parlamentarias por la Reforma Laboral, finalmente aprobada por el Congreso.

Explosión, en el centro de Tel Aviv, Israel. FOTO: NA
Guerra y mercados

Cómo impacta la guerra en Oriente Medio en la economía argentina

