Por qué China se posiciona como el mayor productor automotriz del mundo

La industria automotriz mundial atravesó en 2024 y 2025 un año de estabilización tras las disrupciones provocadas por la pandemia, pero lo hizo bajo un nuevo orden productivo . Según datos de la OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles) , correspondientes a 2024, los últimos datos oficiales conocidos , la producción global alcanzó los 92,5 millones de vehículos , apenas un 1% por debajo de 2023 y aún por encima de los niveles previos a la crisis sanitaria . Detrás de esa cifra se esconde una transformación estructural : la consolidación de China como epicentro indiscutido de la fabricación automotriz mundial .

El gigante asiático produjo 31,28 millones de unidades , un 4% más que el año anterior, y concentró cerca de un tercio del total global . El liderazgo chino no se explica únicamente por volumen. El avance sostenido en innovación , el dominio de la cadena de valor de las baterías y el fuerte impulso estatal a la movilidad eléctrica le otorgaron una ventaja estratégica frente a competidores históricos como Estados Unidos y Japón .

En el mercado interno , las automotrices chinas alcanzaron cifras récord . En 2024 concentraron el 65,2% de las ventas domésticas , con casi 18 millones de vehículos , un nivel inédito que refleja la maduración de marcas locales como BYD, Geely y Changan . Estas compañías ya no compiten solo por precio: hoy disputan tecnología, diseño y escala a fabricantes europeos, japoneses y norteamericanos.

Estados Unidos quedó en segundo lugar, con 10,56 millones de vehículos producidos , aunque con señales de retroceso . Japón , tercero en el ranking, fabricó 8,23 millones de unidades , con una caída interanual del 9% . Ambos países enfrentan el desafío de acelerar su transición hacia la electrificación en un contexto de competencia creciente desde Asia .

Entre los países emergentes se destacaron India y México. El primero produjo seis millones de vehículos, impulsado por la expansión de su mercado interno y nuevas inversiones. El segundo sorprendió al escalar al quinto puesto mundial con 4,2 millones de unidades, superando a Alemania y Corea del Sur. Brasil (donde dos automotrices chinas ya instalaron sus plantas para fabricar allí) reafirmó su liderazgo regional con 2,55 millones de vehículos, mientras que Rusia registró un fuerte rebote productivo pese a las sanciones internacionales.

inf autos chinos 1 La industria automotriz China se hace fuerte y se transforma en el primer fabricante de automóviles del mundo

Europa en retroceso y la política industrial china

El contraste con Europa fue marcado. Alemania, principal polo industrial del continente, produjo poco más de cuatro millones de unidades y acumula caídas sostenidas desde 2019. La reconversión hacia la electromovilidad y la pérdida de competitividad frente a Asia explican buena parte de ese retroceso.

Detrás del ascenso chino se encuentra una política industrial sostenida en el tiempo. El programa Made in China 2025, lanzado 10 años antes de su fecha de concreción, buscó sustituir importaciones clave en sectores estratégicos mediante financiamiento dirigido, subsidios y planificación estatal. En un contexto de desaceleración económica interna, las autoridades de Pekín profundizaron esa estrategia para compensar la debilidad del consumo, impulsando la producción y las exportaciones.

El sector automotriz es un ejemplo paradigmático. En apenas cuatro años, China pasó de exportar un millón de vehículos de bajo costo a convertirse en el mayor exportador mundial, con envíos cercanos a los seis millones de unidades anuales. La mayoría de esas exportaciones se dirige a mercados emergentes y a Rusia, aunque la presencia en Europa crece de manera acelerada, especialmente en vehículos eléctricos.

Ese liderazgo se apoya en el control de la industria de baterías. Empresas como CATL concentran hoy la mayor parte de la producción global, luego de una estrategia que combinó transferencia tecnológica forzada, subsidios selectivos y economías de escala. De acuerdo con el Atlantic Council, las exportaciones chinas de baterías de iones de litio se multiplicaron por cinco desde 2019.

image La planta de GWM en Brasil

Impacto en la Argentina y redefinición del modelo industrial

En la Argentina, este reordenamiento global ya tiene efectos visibles. En los últimos meses se intensificó el desembarco de marcas chinas, favorecido por la apertura importadora y beneficios fiscales. El mercado local, históricamente protegido y golpeado por décadas de crisis, enfrenta un dilema estructural: adaptarse mediante alianzas con fabricantes chinos o intentar sostenerse a través de barreras arancelarias.

Algunas terminales ya tomaron partido. Acuerdos productivos y tecnológicos con empresas chinas comienzan a redefinir la matriz industrial del sector. La alternativa, seguir el camino de Estados Unidos y Europa con mayores aranceles, fue descartada por el actual esquema económico, que prioriza ampliar la oferta y contener precios. De hecho, no solo las automotrices chinas hacen furor en las concesionarias argentinas. La camioneta más vendida de Ford en Argentina después de muchísimos años no es fabricada en El Palomar o Brasil. La Ford Territory es precisamente fabricada en China y de allí llega a la Argentina. Una situación que el propio presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, calificó de inédita para la historia de la automotriz argentina. Durante el evento de la presentación de la Bronco 2.0 a fines del pasado año, Galdeano anunció que en 2027 se podría fabricar una Ranger híbrida en El Palomar, pero también aclaró que la mayoría de los componentes serían importados de China o Tailandia, ya que la utilización de autopartes locales aumenta la carga impositiva y la participación de impuestos en el precio final casi al infinito.

China ya no es solo la fábrica del mundo: es también su principal laboratorio de innovación automotriz. Para países con industrias medianas o pequeñas, como la Argentina, la discusión ya no pasa por resistir ese avance, sino (como bien lo explicaba el directivo) por definir cómo integrarse a un nuevo mapa productivo global en el que el liderazgo chino parece irreversible.