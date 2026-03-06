Cada vez más argentinos no pueden pagar electrodomésticos comprados en cuotas

Cada vez más argentinos no pueden pagar electrodomésticos comprados en cuotasReducen los aranceles de importación para heladeras y neumáticos. Foto: Cristian Lozano

Casi la mitad de los argentinos tiene dificultades para pagar las deudas que contrajo al comprar electrodomésticos. Así lo reveló un informe de la consultora EcoGo, que indicó que el 41% de las personas enfrenta problemas para cumplir con las cuotas. Se trata de un salto significativo si se compara con el año anterior, cuando el porcentaje de morosidad se ubicaba en torno al 14%.

Regalos electrodomestico - 277669 Foto: Axel Lloret Fuerte aumento de la morosidad en electrodomésticos El salto en la morosidad resulta especialmente marcado en el segmento de electrodomésticos. Mientras que en diciembre de 2024 el incumplimiento rondaba el 14%, durante 2025 escaló hasta el 41%. Según el informe, el deterioro comenzó a observarse a principios del año pasado y se fue profundizando hasta cerrar con una cifra récord para el sector.

Al mismo tiempo, los saldos impagos no se concentran únicamente en entidades bancarias, sino también en billeteras virtuales. En este último caso, de acuerdo con EcoGo, la morosidad crece incluso a un ritmo mayor que en el sistema financiero tradicional.

Impacto en las cadenas de electrodomésticos centro de mendoza, comercios, ofertas rebajas, electrodomésticos, consumo El aumento de la deuda impacta en las principales cadenas del rubro. Foto: Cristian Lozano El crecimiento de la morosidad en la compra de electrodomésticos impacta de forma directa en las principales cadenas del sector, como Frávega, Cetrogar y Megatone. Esta situación agrava la crisis que atraviesa el rubro, especialmente después del caso de Garbarino, que fue declarada oficialmente en quiebra.

De acuerdo con datos del Banco Central, la morosidad en estas compañías se distribuye de la siguiente manera: Frávega: la morosidad de sus clientes se triplicó , al pasar del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025.

la morosidad de sus clientes , al pasar del entre 2024 y finales de 2025. Cetrogar: aparece entre las cadenas con mayor nivel de mora , con un 48% de incumplimiento , frente al 17% registrado el año anterior.

aparece entre las cadenas con , con un , frente al 17% registrado el año anterior. Megatone: se ubica algo por debajo, con una morosidad cercana al 43% en las financiaciones otorgadas, en línea con el promedio del sector.

