6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
PREOCUPACIÓN

Cada vez más argentinos no pueden pagar electrodomésticos comprados en cuotas

La deuda por la compra de electrodomésticos empieza a pesar cada vez más entre los argentinos y genera preocupación en las cadenas del sector.

Cada vez más argentinos no pueden pagar electrodomésticos comprados en cuotasReducen los aranceles de importación para heladeras y neumáticos.

Cada vez más argentinos no pueden pagar electrodomésticos comprados en cuotasReducen los aranceles de importación para heladeras y neumáticos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

Casi la mitad de los argentinos tiene dificultades para pagar las deudas que contrajo al comprar electrodomésticos. Así lo reveló un informe de la consultora EcoGo, que indicó que el 41% de las personas enfrenta problemas para cumplir con las cuotas. Se trata de un salto significativo si se compara con el año anterior, cuando el porcentaje de morosidad se ubicaba en torno al 14%.

Regalos electrodomestico - 277669

Fuerte aumento de la morosidad en electrodomésticos

El salto en la morosidad resulta especialmente marcado en el segmento de electrodomésticos. Mientras que en diciembre de 2024 el incumplimiento rondaba el 14%, durante 2025 escaló hasta el 41%. Según el informe, el deterioro comenzó a observarse a principios del año pasado y se fue profundizando hasta cerrar con una cifra récord para el sector.

Lee además
Garbarino fue declarada en quiebra: la Justicia ordenó liquidar la histórica cadena de electrodomésticos
Sin salvataje

Final para Garbarino: la Justicia decretó la quiebra y comienza la liquidación de la histórica cadena
El consumo resiste en cuotas: el balance del INDEC sobre las ventas de electrodomésticos en 2025
DATOS OFICIALES

El consumo resiste en cuotas: el balance del INDEC sobre las ventas de electrodomésticos en 2025

Al mismo tiempo, los saldos impagos no se concentran únicamente en entidades bancarias, sino también en billeteras virtuales. En este último caso, de acuerdo con EcoGo, la morosidad crece incluso a un ritmo mayor que en el sistema financiero tradicional.

Impacto en las cadenas de electrodomésticos

centro de mendoza, comercios, ofertas rebajas, electrodomésticos, consumo
El aumento de la deuda impacta en las principales cadenas del rubro.

El aumento de la deuda impacta en las principales cadenas del rubro.

El crecimiento de la morosidad en la compra de electrodomésticos impacta de forma directa en las principales cadenas del sector, como Frávega, Cetrogar y Megatone. Esta situación agrava la crisis que atraviesa el rubro, especialmente después del caso de Garbarino, que fue declarada oficialmente en quiebra.

De acuerdo con datos del Banco Central, la morosidad en estas compañías se distribuye de la siguiente manera:

  • Frávega: la morosidad de sus clientes se triplicó, al pasar del 13% al 39% entre 2024 y finales de 2025.
  • Cetrogar: aparece entre las cadenas con mayor nivel de mora, con un 48% de incumplimiento, frente al 17% registrado el año anterior.
  • Megatone: se ubica algo por debajo, con una morosidad cercana al 43% en las financiaciones otorgadas, en línea con el promedio del sector.
Temas
Seguí leyendo

Una app de transporte entra al negocio del delivery en Argentina y Mendoza está en la mira

Una líder global de JCI llega a la provincia de Mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking

ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de marzo de 2026

Vinos y Cristales: El CEO de Norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llegó

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de marzo de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo de 2026

Caputo picante en Mendoza: calificó a la industria de prebendaria y descargó culpas en el "Riesgo Kuka"

Vendimia 2026: Trabajadores de viña y bodega paran este viernes por sus salarios

LO QUE SE LEE AHORA
vinos y cristales: el ceo de norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llego
Vendimia 2026

Vinos y Cristales: El CEO de Norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llegó

Las Más Leídas

El café que cambió sus vidas: Axel y Samira, de un sueño a un éxito en Mendoza video
Historia de vida

El café que nació en Tunuyán y hoy es un éxito en Mendoza: la historia de Axel y Samira

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $180 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo