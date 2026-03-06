6 de marzo de 2026
Una líder global de JCI llega a la provincia de Mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking

La vicepresidenta mundial 2026 de JCI, llega con actividades de formación, networking y encuentros para jóvenes líderes. Cuáles son y cómo participar.

Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza recibirá la visita oficial de Andreia Conte, actual Vicepresidenta Mundial 2026 de Junior Chamber International (JCI). La dirigente llegará al país para desarrollar una agenda de encuentros institucionales y espacios de formación destinados a jóvenes líderes, emprendedores y miembros de la organización.

La visita se da en el marco de su rol como funcionaria internacional asignada a JCI Argentina, desde donde tiene la misión de acompañar, asesorar y fortalecer el trabajo que realizan las organizaciones locales en el país.

Conte es una líder brasileña con más de diez años de trayectoria dentro de JCI y durante 2025 se desempeñó como Presidenta Nacional de JCI Brasil. En el ámbito profesional es médica de familia, acupunturista y supervisora del programa Más Médicos en Brasil. Su llegada representa una oportunidad para vincular el trabajo de liderazgo joven que se desarrolla en Mendoza con la red global de JCI, presente en más de 100 países.

reunión con el consejo deliberante de San Martin
Andreia Conte visita Mendoza con una agenda de formación y networking.

Actividades abiertas para jóvenes líderes y emprendedores

Durante su estadía en la provincia, JCI San Martín organizará tres actividades abiertas y gratuitas destinadas a la comunidad. Los encuentros estarán orientados a fortalecer habilidades de liderazgo, promover el networking y estimular una mentalidad emprendedora entre jóvenes, profesionales y miembros de la organización.

El primer evento fue “Conectar con Estrategia: networking con propósito”, que se realizó el jueves 5 de marzo a las 19 en Libertador Brew. Se tratará de un espacio práctico enfocado en la construcción de vínculos profesionales genuinos, donde se abordarán herramientas como la presentación personal sin venta agresiva, la escucha activa como estrategia de negocios y el desarrollo de relaciones de largo plazo basadas en la confianza.

Este viernes 6 de marzo a las 18:30 tendrá lugar el After Office “Liderazgo en los negocios” en Paloma Bakery House, en la zona de Arístides. La actividad estará dirigida a empresarios, emprendedores y líderes que buscan generar alianzas estratégicas y oportunidades de colaboración en un ambiente distendido. El encuentro contará con el acompañamiento de Scrum Hub de Negocios y Andes Tech, comunidad tecnológica de Mendoza.

Agenda institucional y participación en Vendimia

La agenda abierta culminará el sábado 7 de marzo a las 15 con la Masterclass “Mentalidad que frena vs. mentalidad que lidera”, que se desarrollará en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín. En este espacio se trabajará sobre las barreras internas que muchas veces limitan el liderazgo, como el miedo al fracaso, el temor a exponerse, el síndrome del impostor y las creencias limitantes, proponiendo herramientas para impulsar una mentalidad de crecimiento y acción.

fotos JCI
Las actividades incluirán charlas, networking y una masterclass abierta a la comunidad.

Las actividades incluirán charlas, networking y una masterclass abierta a la comunidad.

Además de las actividades abiertas, la visita incluirá una agenda de reuniones institucionales con la Dirección de Relaciones Institucionales y la Escuela de Gobierno del Senado de Mendoza, el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín y el Consulado General de Brasil en Mendoza, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el liderazgo joven y las instituciones provinciales.

Las actividades contarán también con la participación de Gianfranco Leonel Esteban, actual Presidente Nacional de JCI Argentina y primer dirigente nacional proveniente de JCI San Martín en los últimos 39 años, junto a Lautaro Chirino, presidente local de la organización.

En paralelo, y en coincidencia con el calendario vendimial, la invitada internacional tendrá la oportunidad de participar de algunas de las celebraciones más importantes de la provincia, entre ellas la Vía Blanca de las Reinas y la Fiesta Nacional de la Vendimia, acompañada por integrantes de JCI San Martín.

Las inscripciones a las actividades abiertas se encuentran disponibles a través de las redes sociales de JCI San Martín en Instagram: @jcisanmartinarg.

