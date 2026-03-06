La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

La gastronomía de la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires seguirán siendo galardonadas por la Guía Michelin. La reconocida marca mantiene el convenio que permite posicionar a los emprendimientos y el turismo local en el mundo.
El crecimiento del enoturismo, el impulso de la calidad gastronómica y las experiencias alrededor de esta industria, permiten que la Guía Michelin permanezca en la provincia.
La iniciativa mundial llegó a la Argentina en 2024, y el país fue el primero en habla hispana en albergar a la Guía en Latinoamérica. Hasta el momento, solo emprendimientos de Mendoza y CABA fueron premiados.
La primera entrega fue en Buenos Aires, mientras que el año pasado se realizó en tierras mendocinas. La bodega Susana Balbo fue el escenario donde se entregaron los reconocimientos.
El año pasado, seis emprendimientos gastronómicos recibieron estrellas Michelin, cinco fueron premiados con estrellas verdes y 18 integran la lista de Seleccionados.
Los restaurantes que fueron galardonados por su excelencia gastronómica fueron:
La estrella verde se entrega por el trabajo relacionado a la sustentabilidad, prácticas responsables y ecológicas. En Mendoza estos cincos emprendimientos recibieron el reconocimiento:
Seis restaurantes mendocinos fueron elegidos como “Recomendados”, por sus propuestas de alta calidad sin otorgarles aún una estrella:
Los empresarios gastronómicos, hoteleros y bodegueros de Mendoza seguirán en la búsqueda de la excelencia para alcanzar la tan ansiada estrella Michelin, o -en su defecto- el reconocimiento que los posicione a nivel mundial.