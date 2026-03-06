La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

La gastronomía de la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires seguirán siendo galardonadas por la Guía Michelin . La reconocida marca mantiene el convenio que permite posicionar a los emprendimientos y el turismo local en el mundo.

El crecimiento del enoturismo , el impulso de la calidad gastronómica y las experiencias alrededor de esta industria, permiten que la Guía Michelin permanezca en la provincia.

La iniciativa mundial llegó a la Argentina en 2024, y el país fue el primero en habla hispana en albergar a la Guía en Latinoamérica. Hasta el momento, solo emprendimientos de Mendoza y CABA fueron premiados.

La primera entrega fue en Buenos Aires , mientras que el año pasado se realizó en tierras mendocinas. La bodega Susana Balbo fue el escenario donde se entregaron los reconocimientos.

Michelin-muneco.jpeg La Guía Michelin permanecerá en Mendoza. Gobierno de Mendoza

Qué propuestas fueron premiadas en Mendoza

El año pasado, seis emprendimientos gastronómicos recibieron estrellas Michelin, cinco fueron premiados con estrellas verdes y 18 integran la lista de Seleccionados.

Los restaurantes que fueron galardonados por su excelencia gastronómica fueron:

Angélica Cocina Maestra

Azafrán

Brindillas Casa Vigil

Zonda Cocina de Paisaje

Riccitelli Bistró

La estrella verde se entrega por el trabajo relacionado a la sustentabilidad, prácticas responsables y ecológicas. En Mendoza estos cincos emprendimientos recibieron el reconocimiento:

Osadía de Crear

Angélica Cocina Maestra

Zonda Cocina de Paisaje

Casa Vigil

Riccitelli Bistró

Seis restaurantes mendocinos fueron elegidos como “Recomendados”, por sus propuestas de alta calidad sin otorgarles aún una estrella:

Anna Bistró

Assemblage

Brutal

La Vid – Bodega Norton

Martino Wines

Los Bocheros

Los empresarios gastronómicos, hoteleros y bodegueros de Mendoza seguirán en la búsqueda de la excelencia para alcanzar la tan ansiada estrella Michelin, o -en su defecto- el reconocimiento que los posicione a nivel mundial.