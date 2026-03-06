6 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Excelencia y proyección mundial

La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

El famoso reconocimiento decidió apostar nuevamente por el turismo y los emprendimientos gastronómicos locales. Quiénes ya fueron premiados.

La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

La Guía Michelin seguirá premiando a la gastronomía de Mendoza

Foto: Prensa Guía Michelin
 Por Sofía Pons

La gastronomía de la provincia de Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires seguirán siendo galardonadas por la Guía Michelin. La reconocida marca mantiene el convenio que permite posicionar a los emprendimientos y el turismo local en el mundo.

El crecimiento del enoturismo, el impulso de la calidad gastronómica y las experiencias alrededor de esta industria, permiten que la Guía Michelin permanezca en la provincia.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de marzo de 2026.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 6 de marzo de 2026
Minería: amplían las tareas de perforación en el proyecto El Perdido, en Malargüe
Sur mendocino

Nuevo paso en El Perdido: Kobrea amplía las perforaciones tras resultados geológicos alentadores

La iniciativa mundial llegó a la Argentina en 2024, y el país fue el primero en habla hispana en albergar a la Guía en Latinoamérica. Hasta el momento, solo emprendimientos de Mendoza y CABA fueron premiados.

La primera entrega fue en Buenos Aires, mientras que el año pasado se realizó en tierras mendocinas. La bodega Susana Balbo fue el escenario donde se entregaron los reconocimientos.

Michelin-muneco.jpeg
La Guía Michelin permanecerá en Mendoza.

La Guía Michelin permanecerá en Mendoza.

Qué propuestas fueron premiadas en Mendoza

El año pasado, seis emprendimientos gastronómicos recibieron estrellas Michelin, cinco fueron premiados con estrellas verdes y 18 integran la lista de Seleccionados.

Los restaurantes que fueron galardonados por su excelencia gastronómica fueron:

  • Angélica Cocina Maestra
  • Azafrán
  • Brindillas Casa Vigil
  • Zonda Cocina de Paisaje
  • Riccitelli Bistró

La estrella verde se entrega por el trabajo relacionado a la sustentabilidad, prácticas responsables y ecológicas. En Mendoza estos cincos emprendimientos recibieron el reconocimiento:

  • Osadía de Crear
  • Angélica Cocina Maestra
  • Zonda Cocina de Paisaje
  • Casa Vigil
  • Riccitelli Bistró

Seis restaurantes mendocinos fueron elegidos como “Recomendados”, por sus propuestas de alta calidad sin otorgarles aún una estrella:

  • Anna Bistró
  • Assemblage
  • Brutal
  • La Vid – Bodega Norton
  • Martino Wines
  • Los Bocheros

Los empresarios gastronómicos, hoteleros y bodegueros de Mendoza seguirán en la búsqueda de la excelencia para alcanzar la tan ansiada estrella Michelin, o -en su defecto- el reconocimiento que los posicione a nivel mundial.

Temas
Seguí leyendo

En el Foro de Negocios, empresarios debatieron cómo invertir en sectores estratégicos a largo plazo

Cuotas de electrodomésticos cada vez más difíciles de pagar encienden alarmas en casas de comercio

Una app de transporte entra al negocio del delivery en Argentina y Mendoza está en la mira

Una líder global de JCI llega a la provincia de Mendoza para impulsar el liderazgo joven y el networking

ANSES: quiénes cobran este viernes 6 de marzo de 2026

Vinos y Cristales: El CEO de Norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llegó

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo de 2026

Caputo picante en Mendoza: calificó a la industria de prebendaria y descargó culpas en el "Riesgo Kuka"

LO QUE SE LEE AHORA
vinos y cristales: el ceo de norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llego
Vendimia 2026

Vinos y Cristales: El CEO de Norton rompe el silencio sobre el salvataje que nunca llegó

Las Más Leídas

El Gobierno analiza suspender el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: qué dice el pronóstico.
Alerta de tormentas

¿Se suspende el Acto Central? El Gobierno analiza reprogramar la Fiesta de la Vendimia por lluvias

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este viernes, en Las Heras. 
un herido

Grave accidente vial en Las Heras: el control de alcoholemia dio positivo

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

Triste final para una estrella de la televisión de los 90’s: tiraron a la basura los recuerdos de Raúl Portal
Como a un perro

Encontraron recuerdos personales de Raúl Portal en la basura

El show de Conociendo Rusia ofreció un show potente y cargado de emoción
Fue una fiesta

En fotos: la calle Arístides fue una fiesta y miles de personas celebraron su octavo aniversario