Cambios en el consumo y el trabajo

Llega al país una famosa aplicación de delivery que ya opera con transporte: qué pasará en Mendoza

Una famosa app que ya ofrece servicio de transporte sumará delivery en Argentina y proyecta expandirse en diferentes provincias. ¿Sabés cuál es?

Por Soledad Maturano

Los cambios en el trabajo son cada vez más visibles con el auge de plataformas que ofrecen servicios de transporte y delivery. En ese contexto, una compañía anunció que comenzará a distribuir comida desde su aplicación. Se trata de Uber, que a través de Uber Eats empezará a operar en el país también como servicio de entrega de comida.

uber eats
Comenzará a operar primero en Córdoba.

Argentina, un mercado clave para Uber Eats

Juan Martín Cappellini, Head de Uber Eats Argentina, explicó que el país representa un mercado estratégico para la compañía. “La incorporación de Uber Eats responde a una visión de largo plazo: integrar verticales complementarias dentro de una misma plataforma”, señaló.

El objetivo de la empresa es ampliar su propuesta tanto para usuarios como para comercios, generando nuevas oportunidades de crecimiento dentro del ecosistema digital y fortaleciendo su presencia en el mercado local.

¿Uber Eats llegará a Mendoza?

La empresa desembarcará primero en Córdoba. Sin embargo, ya adelantaron que los próximos destinos serán Mendoza, Rosario y Buenos Aires, por lo que la provincia aparece entre las prioridades de expansión de la compañía.

La apuesta por el país se da en el marco de un relanzamiento de la plataforma. Uber Eats había operado por un breve período en Argentina y se retiró de manera definitiva en 2020. Ahora busca regresar al mercado y, en ese sentido, Cappellini sostuvo: “Argentina es el primero de toda una ola de relanzamientos que estamos llevando adelante en el mundo. Es la primera vez que relanzamos un mercado en la historia”.

Impulso a pymes y beneficios para los usuarios

Según explicó la compañía, uno de los ejes centrales será el apoyo a pequeñas y medianas empresas y comercios de barrio. La plataforma ofrecerá herramientas tecnológicas, acceso a métricas de rendimiento y mayor visibilidad dentro de la aplicación, con el objetivo de facilitar la digitalización y ampliar el alcance de estos negocios en un mercado cada vez más competitivo.

Este escenario también plantea una mayor competencia en el sector, donde actualmente PedidosYa concentra gran parte del mercado de delivery en la provincia de Mendoza.

Además, Uber One será un componente clave de esta nueva etapa. Según informó la empresa, los miembros del programa accederán a beneficios exclusivos tanto en movilidad como en delivery, incluyendo envíos sin costo adicional y descuentos en la cuota de servicio.

