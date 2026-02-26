El consumo resiste en cuotas: el balance del INDEC sobre las ventas de electrodomésticos en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer un nuevo informe sobre la comercialización de electrodomésticos y artículos para el hogar. En el balance anual, los datos resultan alentadores: las ventas crecieron 36,3% interanual a lo largo de 2025.

Sin embargo, al poner el foco en el último trimestre del año -octubre, noviembre y diciembre- el desempeño fue más moderado. En ese período, las ventas registraron una caída del 1,7% respecto al mismo trimestre de 2024. Según precisó el organismo, la facturación total a precios corrientes alcanzó los $1.481.311,8 millones .

En lo que respecta al financiamiento de los electrodomésticos, el informe detalla que las tarjetas de crédito concentraron el 55,1% de las operaciones , confirmándose como el principal medio de pago para la compra.

Muy por detrás se ubicaron el efectivo (13%) y las tarjetas de débito (12,6%) , mientras que los otros medios de pago -como billeteras virtuales, códigos QR, gift cards y ticket canasta- representaron un 19,4% del total.

Se trata de una combinación que da cuenta de un consumidor que prioriza cuotas, promociones y alternativas digitales para sostener el consumo.

Qué electrodomésticos impulsaron las ventas

En términos de facturación, algunos rubros lograron crecer incluso en un trimestre de retracción general. El mayor incremento se dio en equipos de aire acondicionado y climatizadores, con ventas por $288.811,8 millones y una suba interanual del 22,1%.

Le siguieron los artículos de cuidado personal, que crecieron 8,7%, y el conjunto de cocinas, hornos, calefactores, calefones y termotanques, con un aumento del 7,2%.

Si se observan las cantidades vendidas, el liderazgo fue para los pequeños electrodomésticos, con más de 1,2 millones de unidades, seguidos por ventiladores, teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado. También se destacaron televisores, heladeras y lavarropas, confirmando que los bienes durables siguen teniendo demanda, aunque con decisiones de compra más cuidadas.

Electrodomesticos - 374930 Los pequeños electrodomésticos lideraron las cantidades de unidades vendidas. Foto: NA

Ventas presenciales vs canal online

Otro aspecto relevante del informe es el predominio del canal tradicional. Según el INDEC, el 80,7% de las ventas del trimestre se realizó en salones comerciales de forma presencial, con una facturación de $1,19 billones y un crecimiento interanual del 2,1%.

En contraste, las ventas por canales online -que incluyen operaciones por internet y vía telefónica- sumaron $286.033,5 millones, equivalentes al 19,3% del total y mostraron una caída del 15,2% frente al cuarto trimestre de 2024.

En definitiva, 2025 cerró con un balance positivo para el sector de electrodomésticos, con un crecimiento anual superior al 30%. No obstante, el escenario invita a la cautela: el consumo sigue condicionado por la retracción general de la demanda y por un patrón de compra cada vez más apoyado en el financiamiento con tarjetas de crédito.