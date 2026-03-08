Vendimia 2026: la tradicional Serenata a las reinas se realizará en el edificio de Cultura. Imagen de Archivo

Mendoza se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de la Fiesta de la Vendimia . Este domingo 8 de marzo , la Subsecretaría de Cultura (España y Gutiérrez, Ciudad) será el escenario de la Serenata a las Reinas , donde la reina y virreina Nacional 2026 realizarán su primera aparición pública tras ser coronadas.

Con más de 200 años de historia , esta agrupación es un pilar de la identidad mendocina. Algunos datos clave sobre su trayectoria:

Cierre musical: la Banda de Música de la Policía de Mendoza brindará un repertorio especial para dar la bienvenida a las embajadoras culturales.

Post-Coronación: una vez finalizada la elección en el Teatro Griego, las nuevas soberanas saludarán al público desde los balcones del edificio patrimonial de Cultura.

20.30: inicio de la jornada con la transmisión en pantalla gigante del Acto Central “90 cosechas de una misma cepa” . La esquina de España y Gutiérrez funcionará como punto de encuentro para seguir la fiesta en vivo.

Fiesta de la Vendimia: el edificio de Cultura será el escenario donde la reina y virreina serán homenajeadas. Imagen de Archivo

La Serenata nació hace más de dos décadas con el fin de estrechar el vínculo entre las reinas nacionales y la comunidad, reconociéndolas como las máximas representantes de la cultura local ante el mundo.

El homenaje a las reinas estará a cargo de la banda de Música "Cabo 1° Gustavo Ramet".

Vínculo Vendimial: participa en los actos centrales desde 1936 y en el Carrusel y Vía Blanca de forma ininterrumpida desde 1937.

Reconocimientos: declarada Patrimonio Cultural Intangible de Mendoza en 2022 (Ley N° 9439). Ha recibido distinciones como la Lira de Oro y el Premio Pachamama.

Historia: es una de las bandas más antiguas del país; fue dirigida en 1913 por Cayetano Alberto Silva (autor de la Marcha San Lorenzo).

La jornada comenzará este domingo 8 de marzo a las 20.30 en la intersección de España y Gutiérrez (Ciudad de Mendoza). El punto de encuentro es la sede de la Subsecretaría de Cultura, un edificio emblemático del patrimonio arquitectónico provincial.

¿Se podrá ver la elección de la Reina Nacional en el lugar?

Sí. Se instalará una pantalla gigante para transmitir en vivo el Acto Central “90 cosechas de una misma cepa” desde el Teatro Griego Frank Romero Day. De esta manera, el público podrá seguir la previa, la fiesta y la coronación en tiempo real antes de recibir a las nuevas soberanas.

¿Qué actividades especiales habrá durante la serenata?

Una vez finalizada la elección, la Reina y la Virreina Nacional de la Vendimia 2026 saludarán a mendocinos y turistas desde los balcones del edificio de Cultura. El cierre estará a cargo de la Banda de Música de la Policía de Mendoza "Cabo 1° Gustavo Ramet", que interpretará un repertorio de diversos géneros para celebrar a las nuevas embajadoras.