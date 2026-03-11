11 de marzo de 2026
Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Mendoza: el paso a paso para saber si tenés multas y cuánto cuestan las infracciones

¿Querés saber si tenés deudas? Consultá si tenés un multa de tránsito en la provincia de Mendoza y evitá sorpresas. Conocé los valores vigentes.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Consultar si registrás alguna de las multas de tránsito pendientes en la provincia de Mendoza es un trámite sumamente sencillo que hoy podés realizar de forma totalmente digital. Muchos conductores mendocinos se enteran de sus infracciones recién al momento de vender su vehículo o renovar el carnet, por lo que verificar tu situación vial online es clave.

Para realizar la consulta, tenés que ingresar al sitio oficial del Gobierno (mendoza.gov.ar) y buscar el apartado de "Infracciones de Tránsito". Una vez ahí, el sistema te va a pedir que cargues el número de dominio (la patente) o el DNI del titular del auto. Si no tenés deudas, el portal te va a arrojar un certificado de "Libre Deuda" al instante. En caso de que aparezca una infracción, vas a poder ver el detalle con la fecha, el lugar y el motivo exacto de la sanción recibida.

En la provincia de Mendoza podés pagar tus multas de tránsito de forma online

Cómo pagar las multas de tránsito con descuento

Si el acta es correcta, podés abonar de forma electrónica con tarjeta de débito o crédito directamente desde la plataforma oficial. También tenés la opción de imprimir un cupón de pago para ir a locales de Rapipago o Pago Fácil en cualquier punto de la provincia.

Un dato importante es que si pagás de forma voluntaria dentro de los tres días hábiles, accedés a un descuento del 40%. Este beneficio es fundamental para aliviar el bolsillo frente a los nuevos montos que rigen para todo este periodo 2026.

Los valores de las infracciones se actualizaron mediante Unidades Fiscales (UF) y ya rigen para este año. Las faltas leves, como no tener la RTO, arrancan en los $35.000, mientras que las faltas graves pueden llegar hasta los $350.000 dependiendo de la gravedad.

Pronvincia de Mendoza | La multa de tránsito más leve arranca desde los $35.000

Sanciones graves en la provincia de Mendoza

En la provincia de Mendoza, las faltas gravísimas tienen montos que oscilan entre los $375.000 y los $500.000. Para quienes cometan más de una infracción al mismo tiempo, el concurso de faltas puede disparar el monto final hasta los $750.000 según la normativa provincial vigente.

Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.

Mantener el historial vial limpio es fundamental para evitar trabas burocráticas en el futuro. Recordá que, si considerás que la multa es un error, podés comunicarte con la Unidad de Resoluciones Viales para iniciar el descargo correspondiente con tus pruebas.

