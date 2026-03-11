Paraguay busca mayor transparencia en el sector del juego online: comparación con Argentina y el mercado latinoamericano

Paraguay está llevando a cabo una profunda modernización de su marco legal para el juego y las apuestas , con el objetivo principal de aumentar la transparencia y mejorar el control sobre las operaciones en línea, especialmente en el creciente mercado de casinos online Paraguay . Durante años, el sistema estuvo basado en un modelo cercano al monopolio, con concesiones limitadas y una supervisión que no siempre reflejaba la realidad del mercado digital. Las nuevas reformas buscan cerrar esa brecha y crear un entorno regulado más claro tanto para operadores como para jugadores.

Uno de los cambios más importantes de la reforma es el abandono del sistema de concesión única que caracterizó durante décadas al sector del juego en Paraguay . Las nuevas leyes aprobadas recientemente actualizan la antigua Ley Nº 1.016 de 1997 y reconocen formalmente las actividades de juego online y apuestas deportivas. Este cambio abre la puerta a un modelo con múltiples licencias, lo que permite una mayor competencia y una definición legal más amplia de productos como casinos online, loterías digitales y plataformas de apuestas deportivas.

Otro elemento clave de la reforma es el fortalecimiento del papel de las instituciones encargadas de supervisar el sector. La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) ha sido colocada bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), lo que centraliza el control regulatorio y fiscal. Con este nuevo sistema, DNIT revisa los procesos de licitación y tiene la última palabra en las concesiones, mientras que Conajzar se encarga de la regulación diaria y de la aplicación de las normas.

Las nuevas reglas también introducen medidas concretas para mejorar la transparencia de las plataformas de juego en línea. Los operadores autorizados deberán mantener cuentas separadas para sus actividades de juego, lo que facilita el seguimiento de ingresos, pagos de impuestos y posibles irregularidades. Además, los reguladores planean utilizar herramientas tecnológicas para monitorizar las plataformas en tiempo real y detectar actividades sospechosas.

Lucha contra los operadores ilegales

Uno de los principales objetivos de la reforma es combatir el juego clandestino y las plataformas que operan sin licencia. Las autoridades paraguayas han recibido nuevas facultades para bloquear sitios ilegales, confiscar equipos y cerrar establecimientos que funcionen fuera del marco legal. Las sanciones también se han endurecido: quienes operen plataformas de juego sin autorización podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años.

El dominio .bet.py como sello de legalidad

Para ayudar a los usuarios a identificar plataformas autorizadas, el gobierno promueve la utilización del dominio específico .bet.py. Este dominio funcionará como un indicador visible de que el sitio cumple con las regulaciones paraguayas, cuenta con licencia oficial y contribuye al sistema fiscal del país. Para los jugadores, este tipo de señal digital puede facilitar la identificación de operadores confiables y reducir el de fraude.

Impacto económico y crecimiento del mercado

La apertura del mercado y el fortalecimiento de la regulación también tienen un claro objetivo económico. Las autoridades esperan que la liberalización atraiga nuevos operadores internacionales y amplíe la base fiscal del sector. En 2024, los ingresos fiscales derivados del juego ya superaron los 175 mil millones de guaraníes, y el gobierno proyecta que, con un sistema más transparente y competitivo, esta cifra podría duplicarse en los próximos años.

Paraguay avanza hacia mayor transparencia en el juego online mientras Argentina mantiene un modelo regulatorio provincial

Mientras Paraguay avanza hacia un modelo más centralizado y transparente para el juego online, Argentina mantiene un sistema regulatorio más fragmentado debido a su estructura federal. En Paraguay, las recientes reformas buscan fortalecer el control estatal y abrir el mercado a operadores bajo un marco nacional supervisado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), con el objetivo de aumentar la transparencia, combatir el juego ilegal y atraer inversión internacional. En cambio, en Argentina la regulación de las apuestas online depende principalmente de las provincias, ya que no existe todavía una ley nacional unificada. Jurisdicciones como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe o Misiones han desarrollado sus propios sistemas de licencias y supervisión —en el caso de Buenos Aires a través de IPLyC y LOTBA— que exigen solvencia financiera, medidas contra el lavado de dinero y mecanismos de juego responsable.

Aunque en enero de 2026, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto nacional para reforzar la lucha contra la ludopatía, incluyendo verificación biométrica y restricciones publicitarias, la iniciativa sigue pendiente en el Senado. En el contexto latinoamericano, esta diferencia ilustra dos enfoques distintos: Paraguay busca consolidar un mercado regulado a nivel nacional, mientras Argentina continúa con un modelo provincial que, aunque permite adaptaciones locales, genera un panorama regulatorio más disperso en comparación con otros países de la región.

Un nuevo panorama para los jugadores

En la práctica, el futuro sistema regulado debería ofrecer mayor seguridad para los usuarios paraguayos. Los sitios legales deberán mostrar su licencia de Conajzar, utilizar el dominio oficial y aplicar controles estrictos de identidad, verificación de edad y normas claras de pago de premios. Las plataformas que no cumplan con estos requisitos podrán ser bloqueadas o sancionadas, lo que refuerza la protección del consumidor.

En conjunto, estas reformas representan un paso importante hacia un mercado de juego online más transparente, competitivo y controlado en Paraguay, alineado con las tendencias regulatorias que ya se observan en otros países de América Latina.