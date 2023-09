La esposa de Bento, durísima con el fiscal: "Deberían hacerle una pericia psicológica"

“Con tan solo 26 y 27 años teníamos en dólares el dinero para comprar muchísimas propiedades”, resumió, luego de haber contado que desde los 17 años trabajó en distintos lugares.

Antes de cerrar, Boiza volvió a acusar a Vega y contó una anécdota con un juez, el día que Walter Bento fue designado al frente del Juzgado 1 (tras ganarle el concurso a Dante Vega).

“Mi marido concursó para dos cargos, el juzgado y el tribunal. En primera instancia le dijeron que había quedado en el tribunal, luego le avisaron lo del juzgado. Ese día me llamó el Juez Rodríguez y me hizo entrar a su despacho. Cerró la puerta y me hizo escuchar cómo Vega (oficina colindante) festejaba con sus empleados haberle ganado a mi marido. Cuando se enteró que habían elegido a Walter no me habló más”, contó.

Luciano y Nahuel Bento negaron un enriquecimiento ilícito

Los dos hijos del juez Walter Bento también dieron detalles de su patrimonio y negaron, una y otra vez, haber sido parte de un lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Juicio Walter Bento, tribunales federales.jpg Luciano y Nahuel, hijos de Walter Bento. Foto: Yemel Fil

“No se en qué cabeza entra una idea así”, contó Luciano, quien detalló la forma en la que compró los cinco autos que supo tener en su momento. “Para comprar uno tenía que vender el anterior, no es que tengo cinco autos”, sostuvo.

Luciano, al igual que su hermano Nahuel, contaron las donaciones que recibieron por parte de sus padres.

En ese sentido, Nahuel contó: “Uno de los departamentos fue una donación que fue el 27 de diciembre, el día de mi cumpleaños. No sé en qué cabeza puede entrar que un padre quiera hacer entrar a su hijo en un lavado de activos. Bueno, sí sé en qué cabeza puede entrar”, agregó en clara referencia a los investigadores.

La familia Bento aclaró que volverán a declarar cuando avance el proceso y responderán las preguntas de las partes

Avanzan las indagatorias

En la jornada de este martes también fue indagado el abogado Luis Francisco “Chato” Álvarez, quien dio detalles de la acusación en su contra y también tuvo cruces con la fiscalía por las fechas de algunas de las medidas en dichos expedientes.

“No me gustó que quieran confundir todo con la fecha”, contó, al cerrar su testimonial.

Por su parte, otros imputados anticiparon que declararán en el transcurso del debate y no en estos días, tal como se pensaba. Estos fueron el abogado Matías Aramayo junto a Walter Bardinella Donoso, Octavio Billi, Martín Bazán y Carlos Barón Knoll.

El juicio continuará este viernes a las 9.