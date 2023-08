Juicio a Walter Bento: Álvarez juró ser inocente y se quebró

“No se entiende cuál es el hecho que se me imputa. No tengo matrícula en Mendoza. Cuando llegué a la provincia no conocía a Diego Aliaga ni al señor Bento, ni a nadie en este recinto. Mi relación con Bento fue mínima”, explicó a lo largo de su extensa testimonial.

“Mi relación con él (por De Oro) fue de temor, no sé si llamarle así, nunca me enteraba de cuando presentaba escritos por excarcelación, prisión domiciliaria u otro. No me animaba a llamarle. Le tenía mucho respeto. Sabía quién era. Sabía de su intelecto, no lo llamaba”, sostuvo.

Luego, durante gran parte de su testimonio, “Chato” habló de su familia. Detalló la llegada a Mendoza, el lugar donde eligieron para vivir, la compra de inmuebles junto a su pareja y de sus hijos. En ese momento, el abogado se quebró.

“Hoy me arrepiento todos los días de haber venido a vivir a Mendoza. Y cuando estoy solo, porque estoy muy solo, me pregunto qué error cometí”, afirmó.

Cruce entre la defensa y el fiscal Dante Vega

Tras su extensa testimonial, la presidenta del tribunal, Gloria André, le preguntó al abogado si estaba dispuesto a contestar preguntas. El imputado dijo que sí, pero que no respondería consultas del fiscal Dante Vega.

Esto provocó que el fiscal interviniera y le dijera al tribunal que el imputado “no puede elegir quién sea el interrogador”, lo que generó la intervención del abogado de Álvarez, Juan Day, quien cortó abruptamente la indagatoria.

“Se terminó en este acto la indagatoria del señor Álvarez, ahora va a venir a sentarse acá”, dijo, algo molesto y generando un ambiente de tensión en la sala.

juicio juez bento, tribunales federales, dante vega.jpg El fiscal Dante Vega se quejó porque el acusado no quiso responder preguntas suyas en el juicio a Walter Bento Foto: Yemel Fil

Cuándo declara Walter Bento

Álvarez fue el primero de los 32 imputados que tiene el mega juicio que declaró ante el tribunal. Luego se escuchó la testimonial de Facundo Alzogaray, otro de los abogados imputados en el expediente.

De esta forma, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de septiembre. Ese día, la jornada comenzará con la indagatoria de Walter Bento.

El juez anticipó que dará explicaciones en cada uno de los 15 cohechos que lo acusan y en el resto de las imputaciones que tiene en su contra. Además, dijo que responderá preguntas, por lo que se espera que esa indagatoria se extienda durante varios días.