3 de febrero de 2026
Sitio Andino
Accidente en Luján: un operario fue atropellado y quedó atrapado bajo una retroexcavadora

Mientras hacía tareas de señalización en la calle Sáenz Peña, el hombre fue embestido por una camioneta, sufriendo lesiones de diversa consideración.

 Por Luis Calizaya

Un impactante accidente vial ocurrió este martes por la mañana en Luján de Cuyo, cuando una camioneta utilitaria embistió a un hombre que realizaba tareas de señalización en una zona de limpieza vial. Tras el impacto, la víctima terminó debajo de una retroexcavadora y sufrió múltiples fracturas; el conductor del vehículo quedó imputado.

Cómo fue el impactante accidente en Luján de Cuyo

Cerca de las 9:00, llamados al 911 alertaron a los servicios de emergencias sobre un accidente de tránsito en la calle Sáenz Peña al 1400, en la intersección con el callejón Don Carlos. Por causas que aún se investigan, una camioneta utilitaria que circulaba de oeste a este colisionó de frente contra un obrero de 42 años. El operario se encontraba señalizando la calzada debido a trabajos de limpieza que el municipio realiza a través de una empresa privada.

A raíz del choque, el trabajador quedó atrapado debajo de una máquina retroexcavadora. Según el parte médico, sufrió un traumatismo encefalocraneal (TEC), politraumatismos graves con posible fractura de cadera y un corte en el labio. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Santa Isabel de Hungría.

En cuanto al conductor de la camioneta, un hombre de 60 años, personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo (0.00 g/l). En el caso interviene la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

