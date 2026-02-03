Murió una niña de dos años tras caer a una pileta en Luján de Cuyo Foto: ilustrativa

Por Luis Calizaya







Una familia de Buenos Aires sufrió la pérdida de su hija de dos años, quien cayó a una pileta y, pese a las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), falleció tras permanecer consciente durante algunos minutos. El trágico episodio ocurrió en horas de la tarde de este martes, en una vivienda alquilada a fines de enero en Luján de Cuyo.

Murió una niña tras caer a una pileta: cómo ocurrió Cerca de las 16:46, en una casa ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown y Guardia Vieja, personal de emergencias fue alertado por un caso de ahogamiento. Según el aviso, una menor de dos años había caído a una pileta y no presentaba signos de respiración.

Al arribar al domicilio, efectivos policiales y personal médico encontraron a la niña inconsciente y comenzaron de inmediato con maniobras de RCP. Sin embargo, tras varios minutos sin respuesta, se confirmó su fallecimiento.

Si bien aún no se conocen con precisión las circunstancias previas al hecho, se supo que la familia, integrada por dos adultos y cinco niños, era de Buenos Aires y residía en el lugar desde el pasado 20 de enero.