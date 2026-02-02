Milagro: volcó con su camioneta en Luján de Cuyo y sólo sufrió golpes

Así quedó la camioneta tras el siniestro vial en Luján de Cuyo.

Un fuerte accidente vial ocurrió en la mañana de este lunes en Luján de Cuyo -en el limite con Maipú- y afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad, luego de que una camioneta con trailer volcara en el Acceso Sur.

El siniestro ocurrió a las 7.30 en el cruce del Acceso Sur con Paso , en el límite entre Maipú y Luján de Cuyo, cuando una Ford Ranger intentaba abordar el “rulo” hacia calle Paso, en dirección hacia el oeste.

Los ocupantes de la camioneta sólo sufrieron golpes leves y fueron asistidos en el lugar de los hechos.

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta, patente GXS167, circulaba con el trailer por el Acceso Sur hacia el norte y al llegar a Paso giró hacia la derecha para abordar Paso hacia el oeste.

En ese momento y por causas que se intentan esclarecer (para algunos policías podría ser exceso de velocidad), el conductor de la camioneta perdió el dominio del rodado y volcó.

El accidente vial generó un despliegue policial. También trabajó Tránsito Municipal y Científica, entre otros.