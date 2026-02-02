2 de febrero de 2026
Milagro: volcó con su camioneta en Luján de Cuyo y sólo sufrió golpes

Un grave accidente vial ocurrió en la mañana de este lunes en el Acceso Sur de Luján de Cuyo. De milagro, no hubo heridos grave.

Así quedó la camioneta tras el siniestro vial en Luján de Cuyo.&nbsp;

El siniestro ocurrió a las 7.30 en el cruce del Acceso Sur con Paso, en el límite entre Maipú y Luján de Cuyo, cuando una Ford Ranger intentaba abordar el “rulo” hacia calle Paso, en dirección hacia el oeste.

Los ocupantes de la camioneta sólo sufrieron golpes leves y fueron asistidos en el lugar de los hechos.

De acuerdo a las primeras informaciones, la camioneta, patente GXS167, circulaba con el trailer por el Acceso Sur hacia el norte y al llegar a Paso giró hacia la derecha para abordar Paso hacia el oeste.

En ese momento y por causas que se intentan esclarecer (para algunos policías podría ser exceso de velocidad), el conductor de la camioneta perdió el dominio del rodado y volcó.

El accidente vial generó un despliegue policial. También trabajó Tránsito Municipal y Científica, entre otros.

