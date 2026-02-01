1 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Para cuidar el bolsillo

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

Vecinos y vecinas de Godoy Cruz podrán acceder a productos de la canasta básica a precios diferenciales, de 9 a 14.

La Feria de Ahorro vuelve a Godoy Cruz.

La Feria de Ahorro vuelve a Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz y lo hace con una propuesta pensada para acompañar la economía familiar. Cabe destacar que, la misma es organizada por la Municipalidad y tendrá precios accesibles y promociones especiales.

Asimismo, la feria se desarrollará a partir del viernes 6 de febrero, de 9.00 a 14.00 horas, en la Plaza Departamental.

Lee además
Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas
Peligroso

Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas
Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego
No hay heridos

Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego

Un espacio para cuidar el bolsillo en Godoy Cruz

El objetivo de la Feria es facilitar el acceso a productos de consumo diario, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado. En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales con valores diferenciales y ofertas destacadas.

Variedad de productos esenciales en Godoy Cruz

Es importante resaltar que, los vecinos que se acerquen podrán encontrar una amplia gama de rubros. Así, gracias a esta variedad, las personas podrán completar la canasta familiar en un solo lugar. Por lo tanto, se podrá encontrar:

  • Fiambrería
  • Huevos
  • Panadería
  • Pescadería
  • Pollería
  • Carnicería
  • Almacén
  • Productos de limpieza
  • Frutas y verduras
  • Miel
  • Aceite
  • Frutos secos

Promos de apertura

En esta oportunidad, como incentivo especial, la Feria contará con ofertas de apertura, disponibles hasta agotar stock, Entre las cuales, se destacan:

  • Molida común: $5.800 el kilo
  • Carne blanda: $13.500 el kilo
  • Asado: $13.500 el kilo

Ofertas que se renuevan

Por otra parte, cada semana se difundirá el cronograma y las promociones vigentes, para que los vecinos puedan planificar sus compras y aprovechar los mejores precios.

Entonces, la Feria del Ahorro vuelve a consolidarse así como un espacio clave de encuentro, consumo responsable y acompañamiento a la economía local.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz refuerza su operativo ante los daños del temporal

Luján de Cuyo: la creciente del río sorprendió a un trabajador en una retroexcavadora y tuvo que ser rescatado

La Fiesta de San Patricio vuelve a Godoy Cruz con música, cerveza y gastronomía

Godoy Cruz refuerza su política de seguridad con un nuevo acuerdo provincial

Godoy Cruz ofrece hasta un 80% de descuento a quienes regularicen su construcción

Godoy Cruz invita a emprendedores a sumarse a un registro municipal

"Vino al Café": una experiencia que suma sabor a la Vendimia en Godoy Cruz

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Campedrinos hicieron vibrar al público en la primera noche del Festival Nacional de la Tonada.
La celebración continúa

Tunuyán vivirá este domingo la segunda noche del Festival Nacional de la Tonada

Las Más Leídas

Autoridades evaluaron las condiciones de transitabilidad del Paso Internacional Los Libertadores
Horas decisivas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo: qué dice el comunicado oficial

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de febrero de 2026

General Alvear vivió el Atuel, abrazo de Vendimia y coronó a Mariana Cucatto como reina departamental
Edición 2026

General Alvear vivió el "Atuel, abrazo de Vendimia" y coronó a Mariana Cucatto como reina departamental

Tunuyán ya vive el Festival Nacional de La Tonada y palpita la Vendimia.
Edición 2026

Tunuyán vibró en la primera noche del Festival Nacional de La Tonada

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo
VERSUS URBANO

Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo