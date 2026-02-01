La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz y lo hace con una propuesta pensada para acompañar la economía familiar. Cabe destacar que, la misma es organizada por la Municipalidad y tendrá precios accesibles y promociones especiales.
Vecinos y vecinas de Godoy Cruz podrán acceder a productos de la canasta básica a precios diferenciales, de 9 a 14.
Asimismo, la feria se desarrollará a partir del viernes 6 de febrero, de 9.00 a 14.00 horas, en la Plaza Departamental.
El objetivo de la Feria es facilitar el acceso a productos de consumo diario, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado. En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales con valores diferenciales y ofertas destacadas.
Es importante resaltar que, los vecinos que se acerquen podrán encontrar una amplia gama de rubros. Así, gracias a esta variedad, las personas podrán completar la canasta familiar en un solo lugar. Por lo tanto, se podrá encontrar:
En esta oportunidad, como incentivo especial, la Feria contará con ofertas de apertura, disponibles hasta agotar stock, Entre las cuales, se destacan:
Por otra parte, cada semana se difundirá el cronograma y las promociones vigentes, para que los vecinos puedan planificar sus compras y aprovechar los mejores precios.
Entonces, la Feria del Ahorro vuelve a consolidarse así como un espacio clave de encuentro, consumo responsable y acompañamiento a la economía local.