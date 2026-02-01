La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz con carnes, alimentos y ofertas destacadas

La Feria del Ahorro regresa a Godoy Cruz y lo hace con una propuesta pensada para acompañar la economía familiar . Cabe destacar que, la misma es organizada por la Municipalidad y tendrá precios accesibles y promociones especiales.

Asimismo , la feria se desarrollará a partir del viernes 6 de febrero, de 9.00 a 14.00 horas, en la Plaza Departamental.

No hay heridos Feroz incendio en una carpintería en Godoy Cruz: bomberos controlaron el fuego

Peligroso Patrullajes preventivos en Las Heras y Godoy Cruz terminaron con secuestro de armas

El objetivo de la Feria es facilitar el acceso a productos de consumo diario, fortaleciendo el vínculo entre el sector público y privado . En esta nueva edición, se suman empresas como Altamar, Granja Zulueta y Sosa Carnes Premium, que se incorporan a los proveedores habituales con valores diferenciales y ofertas destacadas.

Es importante resaltar que, los vecinos que se acerquen podrán encontrar una amplia gama de rubros . Así, gracias a esta variedad, las personas podrán completar la canasta familiar en un solo lugar. Por lo tanto, se podrá encontrar:

Fiambrería

Huevos

Panadería

Pescadería

Pollería

Carnicería

Almacén

Productos de limpieza

Frutas y verduras

Miel

Aceite

Frutos secos

Promos de apertura

En esta oportunidad, como incentivo especial, la Feria contará con ofertas de apertura, disponibles hasta agotar stock, Entre las cuales, se destacan:

Molida común: $5.800 el kilo

Carne blanda: $13.500 el kilo

Asado: $13.500 el kilo

Ofertas que se renuevan

Por otra parte, cada semana se difundirá el cronograma y las promociones vigentes, para que los vecinos puedan planificar sus compras y aprovechar los mejores precios.

Entonces, la Feria del Ahorro vuelve a consolidarse así como un espacio clave de encuentro, consumo responsable y acompañamiento a la economía local.