La Aduana subasta PlayStation 5 desde $237.000: cuándo es y cómo participar

La Aduana vuelve a poner mercadería en remate y esta vez el foco está en un producto de alta demanda: las consolas de videojuegos. En particular, habrá unidades de PlayStation 5 disponibles en una nueva subasta online.
La Aduana realiza un nuevo remate online con consolas PlayStation 5 desde $237.000. Cómo participar, qué requisitos solicitan y cuándo cierra la inscripción.
La Aduana vuelve a poner mercadería en remate y esta vez el foco está en un producto de alta demanda: las consolas de videojuegos. En particular, habrá unidades de PlayStation 5 disponibles en una nueva subasta online.
El organismo ya había realizado remates durante el primer trimestre del año, con productos como textiles, hilados, alfombras, mantas y materiales industriales. Ahora es el turno es de la tecnología con un lote acotado pero atractivo para los interesados.
El remate se realizará el jueves 23 de abril de manera online, a través de la plataforma del Banco Ciudad.
Las consolas parten de un precio base de $237.000, aunque el valor final dependerá de la puja entre los participantes. En total, habrá 12 unidades disponibles.
Según datos oficiales, el dinero que se obtiene en estas subastas se destina a rentas fiscales. Solo en el primer trimestre de 2026, la recaudación acumulada alcanzó los $78.555.696.
Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anticiparon que este tipo de remates continuará durante el año, tanto para generar ingresos como para acercar estos procesos a los contribuyentes.
Quienes quieran intentar quedarse con una de las consolas deben completar un proceso previo, que es 100% digital. Es clave hacerlo con tiempo, ya que la inscripción suele cerrar entre 48 y 72 horas antes del inicio del remate.
El procedimiento es el siguiente:
Antes de participar, recomiendan revisar en detalle las condiciones de cada lote. Los productos se entregan en el estado en que se encuentran y deben retirarse en las dependencias aduaneras indicadas.