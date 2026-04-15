La Aduana subasta PlayStation 5 desde $237.000: cuándo es y cómo participar

La Aduana vuelve a poner mercadería en remate y esta vez el foco está en un producto de alta demanda: las consolas de videojuegos. En particular, habrá unidades de PlayStation 5 disponibles en una nueva subasta online.

El organismo ya había realizado remates durante el primer trimestre del año , con productos como textiles, hilados, alfombras, mantas y materiales industriales. Ahora es el turno es de la tecnología con un lote acotado pero atractivo para los interesados.

Paso a paso para cobrar el seguro de retiro La Estrella si trabajás o trabajaste en comercio

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 15 de abril de 2026

El remate se realizará el jueves 23 de abril de manera online, a través de la plataforma del Banco Ciudad.

Las consolas parten de un precio base de $237.000, aunque el valor final dependerá de la puja entre los participantes. En total, habrá 12 unidades disponibles.

La subasta se realizará de forma online y con cupos limitados para los participantes.

Según datos oficiales, el dinero que se obtiene en estas subastas se destina a rentas fiscales. Solo en el primer trimestre de 2026, la recaudación acumulada alcanzó los $78.555.696.

Desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anticiparon que este tipo de remates continuará durante el año, tanto para generar ingresos como para acercar estos procesos a los contribuyentes.

Paso a paso: cómo anotarse para participar en la subasta por la PlayStation 5

Quienes quieran intentar quedarse con una de las consolas deben completar un proceso previo, que es 100% digital. Es clave hacerlo con tiempo, ya que la inscripción suele cerrar entre 48 y 72 horas antes del inicio del remate.

play5 (1) El proceso de inscripción es digital y se realiza a través del Banco Ciudad.

El procedimiento es el siguiente:

Crear un usuario : hay que registrarse en el sitio de autogestión del Banco Ciudad con datos personales y de contacto.

: hay que registrarse en el sitio de autogestión del Banco Ciudad con datos personales y de contacto. Anotarse en la subasta : dentro del portal, se debe buscar el remate correspondiente a mercadería de ARCA y solicitar participación.

: dentro del portal, se debe buscar el remate correspondiente a mercadería de ARCA y solicitar participación. Pagar una garantía : se exige un depósito previo (caución), que equivale a un porcentaje del valor base. Si no se gana, el dinero se devuelve.

: se exige un depósito previo (caución), que equivale a un porcentaje del valor base. Si no se gana, el dinero se devuelve. Ofertar el día del remate: el 23 de abril, los participantes habilitados podrán ingresar a la sala virtual y hacer ofertas en tiempo real.

Antes de participar, recomiendan revisar en detalle las condiciones de cada lote. Los productos se entregan en el estado en que se encuentran y deben retirarse en las dependencias aduaneras indicadas.