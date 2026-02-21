Mercado inmobiliario en transición: más viviendas en venta y un crédito hipotecario que reaparece

La compra y venta de viviendas en la provincia de Mendoza comenzó el año con un movimiento más entusiasta que el registrado hacia el cierre de 2025. La reactivación de los créditos hipotecarios , al menos en algunos bancos, junto con la simplificación de los trámites , alimenta un mayor optimismo en torno al sueño de la casa propia.

En este contexto, Andy Landa , referente de la consultora inmobiliaria Inmodata, explicó en diálogo con Sitio Andino que tanto el crecimiento de las propiedades en venta como el mayor interés por comprar responden a una combinación de factores , entre los que se destacan las opciones de financiamiento que hoy vuelven a ofrecer algunas entidades bancarias.

“ Sigue creciendo la oferta en base a que hay una demanda sostenida ”, señaló Landa. Uno de los motivos es estructural: “ Mes a mes entran nuevos metros cuadrados que pueden ser a estrenar, y eso genera que haya más propiedades en venta”.

Una casa propia hoy es más posible por el impulso que da el crédito hipotecario.

Pero no es el único elemento. Landa también detectó la presencia de inmuebles que hasta hace poco permanecían fuera del radar. “Había muchas propiedades ocultas , gente que no tenía pensado vender en su momento y ahora dice: creo que ahora es un buen momento”, explicó.

En esa decisión aparece una variable central que impulsa la posibilidad de venta: el financiamiento. En ese movimiento conviven distintas estrategias: propietarios que buscan capturar plusvalía, otros que necesitan vender para cambiar de vivienda, y algunos que aprovechan un contexto más dinámico.

Landa introdujo, sin embargo, una advertencia: “Una cosa es poner a la venta y otra cosa es vender precisamente”. En ese punto, remarcó que todavía hay “muchas propiedades fuera de valor de mercado”, lo que puede ralentizar las operaciones.

El crédito hipotecario vuelve, pero no para todos

La otra pata que explica el repunte es la reactivación parcial del crédito hipotecario. “Se volvió a apuntar un poquito, pero te diría con dos bancos aproximadamente, tres que bajaron sus tasas”, describió Landa.

Sobre el rol del Banco Nación, Landa aclaró que “ Subió la tasa, pero bajó un poquito el tema de condiciones, que preelecciones se habían vuelto inalcanzables”. Aun así, sostiene que quienes logran acceder hoy están en una posición relativamente favorable: “El que puede acceder está haciendo dentro de todo un buen negocio, porque es una tasa del 6% más UVA, no existe”.

En comparación, menciona al BBVA: “El próximo que tiene una tasa más cercana es el Banco Francés, con un 10% más UVA, pero con condiciones bastante complicadas”.

“No son créditos para todos aún”, advierte, ya que el nivel de scoring requerido continúa siendo alto. Hoy, estima, “el 60% o 70% de los créditos los está entregando el Banco Nación”, lo que genera demoras: una operación con hipoteca puede tardar “90, 120 o hasta 150 días” en cerrarse.

Ese plazo introduce tensiones adicionales. “Con lo que significa en este país que el dólar suba o baje, aparecen complicaciones entre propietarios y compradores, el tira y afloje por los tiempos”, describió. Aun así, Landa sostuvo:

credito hipotecario online1 Banco Nación es el que ofrece la tasa más baja más UVA.

Qué ofrecen hoy los bancos

En el caso del Banco Nación -de acuerdo a la información disponible en su sitio web- los créditos hipotecarios son en UVA, ajustados por inflación, y están destinados a adquisición, cambio, construcción, refacción o ampliación de vivienda, tanto única como segunda vivienda. Para propiedades la tasa es del 6% TNA fija + UVA, con plazos que pueden llegar hasta 30 años.

Se permite sumar ingresos con codeudores y la cuota inicial no puede superar el 25% del ingreso. Además, Banco Nación digitalizó al 100% el trámite y facilitó el ingreso de monotributistas al esquema.

Por su parte, el BBVA ofrece tres esquemas de crédito hipotecario en UVA. La opción Superior arranca en 7,5% + UVA, con requisitos más exigentes y contratación de seguros. La línea Estándar tiene una tasa de 10,9% + UVA, con cobro de sueldo en el banco, mientras que la alternativa Básica eleva la tasa al 17% + UVA, pero permite acceder sin acreditar haberes en la entidad.

Un escenario más propicio, aunque todavía en transición

Con más inmuebles en venta, precios un poco más ordenados y un crédito que, aunque acotado, toma impulso, el mercado inmobiliario vive una etapa de transición. Se trata de un escenario más favorable que el de meses atrás para quienes evalúan comprar o vender una propiedad, especialmente si cuentan con capacidad crediticia y margen para absorber los tiempos del sistema.