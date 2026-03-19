19 de marzo de 2026
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Rally de Portugal 2026: Loeb ganó la etapa 2, es líder y los argentinos suman en un día exigente

El español ganó la etapa 2 en motos, el francés Loeb lidera en autos y los argentinos siguen firmes en el duro Rally de Portugal 2026. Repasá lo sucedido.

Loeb tomó el liderazgo en autos y Schareina se impuso en una etapa marcada por el barro y la exigencia

Loeb tomó el liderazgo en autos y Schareina se impuso en una etapa marcada por el barro y la exigencia

Por Sitio Andino Deportes

El Rally de Portugal 2026 dejó atrás la especulación y entró de lleno en su fase más exigente. En una etapa 2 durísima, con 377 kilómetros cronometrados entre Grândola y Badajoz, Sébastien Loeb se quedó con la victoria y pasó a liderar en autos, mientras que Tosha Schareina ganó en motos y achicó la pelea por la general.

Lo sucedido en la etapa 2 del Rally de Portugal

La jornada no fue una más. Fue de esas que empiezan a definir carreras. Desde temprano, el terreno dejó en claro que no iba a regalar nada. La lluvia acumulada transformó los caminos en una trampa constante, con barro, sectores rotos y zonas donde avanzar ya era un desafío en sí mismo. En ese contexto, más que velocidad, lo que empezó a pesar fue la capacidad de leer la carrera. Ahí apareció Loeb, que construyó su triunfo con inteligencia. No necesitó marcar una diferencia abrumadora: le alcanzó con ser constante, preciso y evitar errores. Terminó imponiéndose por apenas 9 segundos sobre Guy Botterill, con Seth Quintero también cerca, pero con la sensación de que el francés siempre tuvo el control.

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Ese resultado le permitió quedarse con la cima de la general, en un momento donde la carrera además empezó a perder protagonistas importantes. Carlos Sainz ya no está en competencia por los problemas de motor sufridos en la etapa inicial, mientras que otros nombres fuertes como João Ferreira —que perdió más de tres minutos tras abrir pista— o Nasser Al-Attiyah, relegado a más de 2 minutos y 40 segundos, también cedieron terreno.El rally empezó a romperse. Y Loeb fue uno de los que mejor lo entendió.

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Schareina gana en motos y deja la general al rojo vivo

En motos, la historia tuvo otro ritmo, pero la misma tensión. Tosha Schareina fue el gran protagonista del día. En una etapa extremadamente exigente, el español marcó un tiempo de 2h54m00s para quedarse con la victoria, superando a Adrien Van Beveren por 47 segundos y al líder del campeonato, Daniel Sanders, por 53 segundos.

Más allá del triunfo, lo que cambió fue el escenario. Sanders sigue al frente, pero su ventaja ya no es cómoda: ahora es de apenas 1 minuto y 18 segundos sobre Schareina, con Van Beveren a 2:17. La pelea, definitivamente, se encendió.

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Los argentinos se sostienen en una etapa que exigió al máximo

En medio de un contexto donde muchos pagaron caro cada error, los argentinos lograron mantenerse en carrera con actuaciones sólidas. En autos, el mendocino Lucio Álvarez completó la etapa en el puesto 16, a 9 minutos y 7 segundos del ganador, sosteniendo un ritmo competitivo dentro de una categoría extremadamente exigente.

En motos, Luciano Benavides volvió a mostrarse firme: terminó quinto, a 3 minutos y 49 segundos de Schareina, manteniéndose dentro del grupo de pilotos que pueden escalar posiciones en lo que queda del rally.

También sumó kilómetros el mendocino Bruno Jacomy, como navegante en la categoría Challenger, en una jornada donde completar el recorrido ya representó un desafío en sí mismo.

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Los tiempos y la tabla general

Para ver los números minutos a minuto hacé click acá

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Más del Rally de Portugal y lo que se viene

Con dos etapas disputadas, el Rally de Portugal 2026 empezó a mostrar su verdadera cara. Ya no hay margen, ya no hay especulación y cada tramo puede cambiar el rumbo de la competencia.

La próxima etapa, con cerca de 380 kilómetros cronometrados, será la más larga y una de las más determinantes. Ahí, más que nunca, la diferencia no la hará el más rápido, sino el que logre sostenerse cuando todo empieza a romperse.

Preguntas y respuestas clave sobre el Rally de Portugal 2026

Quién ganó la etapa 2 del Rally de Portugal 2026

Sébastien Loeb ganó en autos y Tosha Schareina se impuso en motos.

Quién lidera la general

Loeb lidera en autos, mientras que Daniel Sanders sigue primero en motos.

Cómo les fue a los argentinos

Lucio Álvarez fue 16° en autos y Luciano Benavides terminó 5° en motos.

Cuánto midió la etapa 2

Tuvo 377 km de especial y 171 km de enlace entre Grândola y Badajoz.

Qué se viene en la próxima etapa

Será la más larga del rally, con cerca de 380 km cronometrados y alto nivel de exigencia.

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