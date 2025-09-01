polideportivo

Brisa Alfonzo impuso su boxeo y se consagró campeona argentina en el Polimeni: repasá todos los combates

La púgil mendocina hizo pesar su boxeo y logró el título disputado en el Estadio Vicente Polimeni. Entrá a la nota y mirá todo lo sucedido.

El boxeo mendocino en lo más alto.

 Por Martín Sebastián Colucci

Con emoción, lágrimas y una ovación interminable, la mendocina Brisa “Chinita” Alfonzo (6-1-1, 2KO) se coronó campeona argentina superpluma de boxeo de la FAB en el Estadio Vicente Polimeni de Las Heras. La púgil local venció por descalificación en el décimo asalto a la jujeña Laura Carabajal (4-4-1), en un combate electrizante que mantuvo en vilo al público mendocino.

Brisa Alfonzo, reina superpluma en Las Heras

La pelea fue intensa desde la primera campana: Alfonzo y Carabajal intercambiaron golpes sin tregua durante diez asaltos. La mendocina conectó con potencia en el último round y envió a su rival a la lona. El rincón de Carabajal protestó airadamente, lo que derivó en su descalificación y el grito de campeona para la Chinita, que celebró fundida en un abrazo con sus padres llegados desde Neuquén.

El Polimeni fue una verdadera fiesta: gritos, lágrimas y emoción en una noche histórica para el boxeo mendocino. La Chinita Alfonzo se quedó con la faja nacional y ratificó su lugar como una de las grandes promesas del boxeo femenino argentino.

El festival de boxeo: Coki Soto, Aguilera y la furia de Castro

En el semifondo, el medranino Alfredo “Coki” Soto, campeón FEDELATÍN ligero AMB, derrotó en las tarjetas a Rodrigo Roldán por decisión unánime (78-74, 78-74 y 79-73) tras ocho asaltos duros y parejos.

El duelo cuyano quedó en manos de Lucas Isaías Aguilera, que venció al sanjuanino Jonathan Joel Arena en fallo dividido (57-56 y 58-55, mientras que el tercer juez vio empate).

El cierre de la velada fue explosivo: Damián Castro liquidó en solo dos rounds a Luciano Ramírez con una seguidilla de derechazos demoledores que obligaron al árbitro Juan Carlos Garro a detener el combate. Castro celebró con furia y emoción junto a su rincón.

Las preliminares y la organización del Cuna de Campeones III de boxeo

La velada, denominada “Cuna de Campeones III”, tuvo peleas amateurs vibrantes: Jesús Orozco, Luciano Cocuzza, Joaquín Tobares, Román Rubio, Sharon Díaz, Hernán Robledo, Uriel James, Axel Zárate y Brian Tapia fueron los ganadores en las distintas categorías.

El festival fue organizado por la Promotora Pandolfino Box, con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y fiscalización de la Federación Mendocina de Box. La televisación internacional estuvo a cargo de Fox Sports, llevando el espectáculo a todo el continente.

